Permanencia en Morena dependerá de impugnación en proceso interno, afirma Marcelo Ebrard

Luego de formalizar su asociación civil “El Camino de México”, Marcelo Ebrard Casaubon afirmó que su permanencia en Morena dependerá de cómo se resuelva la impugnación sobre el proceso interno.

Marcelo, ¿te mantienes en Morena?, se le cuestionó al salir un salón de eventos al sur de la Ciudad de México. Pues presentamos una impugnación. La decisión que tomemos va a ser con todo el movimiento. Va a depender muchísimo de cómo responde Morena, acotó

Enfatizó que están “a la expectativa de que ya resuelvan, porque tampoco esto puede ser indefinido. El día de hoy es un plazo importante”.

El excanciller dijo que inicia otra etapa en su movimiento después de que el 6 de septiembre Morena presentó los resultados de la encuesta interna que dieron como ganadora a Claudia Sheimbaum como coordinadora de la Defensa de la Transformación.

Siempre hay que tener templanza, no hay que precipitarnos Créditos

“El propósito es, pues como lo dije también hace ocho días, llegar más o menos en un mes con la integración ya en toda la República Mexicana. Todas las decisiones que tomemos, estamos a la espera de la respuesta de Morena respecto a la impugnación que presentamos. Todas las decisiones que tomemos van a ser como movimiento, ya no son individuales, ya no es Marcelo Ebrard, ya es todo ese movimiento”, acotó.

Ratifica sistema

Ebrard refirió que este 20 de septiembre inicia con sus reuniones con diputados locales y alcaldes, además de que rarifica su mismo sistema de organización.

“Siempre hay que tener templanza, no hay que precipitarnos, hay que ser firmes, a tener sangre fría, mente fría, corazón muy comprometido y carácter”, apuntó.

En tu discurso dices que no los van a doblar. ¿Por qué lo dices?; se le preguntó. Pues porque a muchos les hablan y les dicen ya no vayan, ya que estuvieron, hay que reconocerles. A muchos les dijeron, oye, tu senaduría o tu diputación o X cargo, no les importó que estuvieran, expresó.

Llamó a todas las personas que simpatizaron con su movimiento a que se mantengan.