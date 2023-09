Reta Xóchitl Gálvez a que demuelan su casa

La senadora del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN), Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que la adquisición de su casa está dentro del marco de la ley y retó a quienes están desesperados y la acusan de irregularidades a demolerla. Aseguró que el Gobierno Federal y su principal orquestador de Palacio Nacional no encuentran la manera de bajarla de la contienda debido a que sigue creciendo en las encuestas.

“Las dictaduras empiezan por quitarle su hogar a los opositores. Pregúntenle a Daniel Ortega, que hace unos días se la quitó a la escritora Gioconda Belli. Estoy segura de que si tiran mi casa, millones de mexicanos abrirán la suya”, expresó en conferencia de prensa.

Tras señalar que el miedo que tenían se ha convertido en pavor de cara a la elección de 2024, criticó que algunos gobernadores como el de Oaxaca y Sonora ya se volvieron voceros y, ahora, desde las redes sociales orquestan ataques en su contra.

Sostuvo que desde que adquirió su vivienda la registró en su declaración patrimonial y pueden investigar en sus cuentas bancarias, donde no encontrarán nada ilegal.

“Lo que tengo es el patrimonio de 30 años de trabajo, no hay más. No van a encontrar más. No hay casas en Houston y no hay depósitos en dólares y no hay nada de lo que yo me tenga que avergonzar”, dijo.

Es importante recordar que la senadora ha expresado en diferentes ocasiones que su casa la adquirió con un crédito hipotecario, pagó los impuestos por esa compraventa, la escrituró ante un notario público y la inscribió en el Registro Público de la Propiedad.

De igual forma, el 8 de agosto de 2017, el desarrollador de su vivienda registró la manifestación de construcción avalada por un Director Responsable de Obra ( DRO) y, a su vez, fue avalado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) de la Ciudad de México.