Frente de Organizaciones de Izquierda se declara listo para recibir a Claudia Sheinbaum en Guerrero

El Frente de Organizaciones Sociales de Izquierda (FOSI) dijo estar listo para recibir en Guerrero a la doctora Claudia Sheinbaum, quien anunció que realizará un recorrido por el país luego de ganar el proceso interno de Morena para coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“Llegamos al punto final de una etapa del proceso interno de Morena, pero al mismo tiempo es el punto de partida de otra etapa constitucional de la elección presidencial del 2024, aquí se trata de mantener la unidad sobre las diferencias”, expuso el Frente en conferencia de prensa.

“En Guerrero estamos listos para recibir a la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México cuando lleve a cabo su recorrido nacional, al mismo tiempo, intensificaremos la organización territorial con los comités de la 4T; por ahora tenemos constituidos comités en las 8 regiones del estado, con éstos difundiremos el proyecto de nación, que se basa en no mentir, no robar, no traicionar”.

Es momento de fortalecer el movimiento con las más amplias alianzas con los partidos políticos del PT y PVEM, pero también con los movimientos sociales y los sectores de la clase media que simpaticen con el movimiento de la 4T

Si bien las últimas encuestas favorecen a la doctora Claudia Sheinbaum en la carrera rumbo a la elección presidencial del 2024 no debemos confiarnos, además de poner en el centro de la estrategia ganar la mayoría calificada del Congreso de la Unión para poder efectuar las reformas constitucionales en beneficio de la mayoría de la población, como la reforma al Poder Judicial para que termine con sus privilegios y la justicia sea para todos y no sólo para los potentados trácalas.

Sobre todo necesitamos la mayoría calificada para proteger al gobierno democrático de la tentación de la derecha incrustada en el Poder Judicial, que buscará boicotear al nuevo gobierno.

En pocas palabras, en Guerrero estamos listas y listos al llamado de la doctora Claudia Sheinbaum en sus cinco puntos estratégicos.

También, el Frente de Organizaciones Sociales de Izquierda le reiteramos al compañero Marcelo Ebrard el llamado a la unidad y le pedimos que no acuda a instancias electorales a judicializar el proceso interno de Morena, pues sería abrirle la puerta a la intervención de la derecha.