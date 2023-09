Claudia Sheinbaum se reúne con los diputados de Morena, PT y PVEM

La tarde de este miércoles Claudia Sheinbaum Pardo, Coordinadora de Defensa de la Cuarta Transformación sostuvo un encuentro con legisladores y legisladores de Morena, Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, en donde hizo un llamado a fortalecer la unión entre las tres fuerzas políticas para formar en territorio Comités de Defensa de la Transformación.

‘’Todos los que estamos aquí, hombres y mujeres de buena voluntad, todos tenemos una tarea histórica y es darle continuidad a la Cuarta Transformación, es tarea de todos y de todas’’, aseguró.

Desde el Auditorio Aurora Jiménez, Sheinbaum Pardo hizo un llamado a las diputadas y diputados de San Lázaro para trabajar en conjunto y en particular con especial cercanía al pueblo de México para la consolidación de los Comités de Defensa de la 4T.

‘’Todo esto que es la dirección del movimiento, hombres y mujeres de buena voluntad, no podemos fallarle al pueblo de México, no podemos fallarle al pueblo de México, nosotros luchamos por causas, por convicciones, nosotros, no luchamos por puestos, los puestos son un instrumento y por supuesto es el poder del pueblo que hoy queremos que siga conduciendo los destinos de la nación’’, señaló.

"Si hablamos de Cuarta Transformación es porque se fortalecen las libertades" Créditos: Especial

En su mensaje reiteró la importancia de abrir espacios para que sean cada vez más las personas que sean parte del camino de la Transformación, desde empresarias, empresarios, comerciantes, trabajadores, trabajadoras personas de todas las religiones, libres pensadores y más; ‘’la convocatoria tiene que ser muy amplia, incluso a personas que están afiliadas a otros partidos políticos y que ya no se sienten a gusto allá, porque muchos son nacionalistas, históricos y se sienten identificados con Andrés Manuel López Obrador y con nuestro movimiento, por eso vamos a este proceso con una gran apertura’’.

Durante la reunión con las fracciones parlamentarias, la Coordinadora de Defensa de la Transformación puntualizó en la necesidad de defender el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todas las cosas proteger la voluntad del pueblo de México.

‘’Si hablamos de Cuarta Transformación es porque se fortalecen las libertades, porque México era uno antes del 2018 y es otro hoy, si hablamos de Cuarta Transformación es porque hay una Transformación profunda y porque además ya es parte del pensamiento del pueblo de México’’, comentó.

A su encuentro con los legisladores, le acompañó Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia del Partido del Trabajo y quien será el encargado de coordinar vocerías y al vínculo con organizaciones sociales y civiles durante la construcción de la continuidad de la 4T.