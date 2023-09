Marko Cortés: "Claudia está en el techo y Xóchitl Gálvez está en su piso"

Marko Cortés, líder nacional del Partido Acción Nacional, aseguró que Xóchitl Gálvez será la ganadora de las elecciones de 2024, debido a que ha demostrado ser la política más sencilla, cercana al pueblo y de origen indígena, mientras que la abanderada de Morena, dijo, es la que dejó claro que pertenece a una clase favorecida.

Acusó además al Movimiento de Regeneración Nacional de permitir el gasto excesivo por parte de sus integrantes para realizar toda clase de publicidad a fin de levantar sus números ante la ciudadanía.

"La verdad es que no tiene cómo, le vamos a ganar. No convence la "corcholata" del presidente, no emociona, no transmite".

La senadora panista es la única abanderada de la oposición. FOTO: FAM

Xóchitl Gálvez solamente puede subir en las encuestas

Sobre al encuesta de Poligrama en conjunto con El Heraldo de México, el político pronosticó que la carrera de Sheinbaum Pardo no podrá crecer más. Añadió que los datos no podrán favorecerle más debido a la cantidad de dinero que se ha gastado en el periodo previo a la precampaña.

Pronosticó que la simpatía por la senadora panista solamente pueden subir, debido a que no la ha conocido la mayoría de los mexicanos que quedarán encantados con su modelo de gobierno. En cuanto a la morenista, dijo, su labor ya es conocida por sus malos resultados en la capital.

"Claudia está en el techo y Xóchitl Gálvez está en su piso".

Ambas son las únicas abanderadas definidas por sus partidos. FOTO: El Heraldo Media Group.

"Les vamos a ganar": Marko Cortés

Aseguró estar conforme con los resultados del proceso interno del Frente Amplio por México, debido a que demostró estar conformado por la participación de al menos tres millones de personas. Destacó que al final de este trámite hubo reconocimiento y humildad por parte de los participantes para darle a Xóchitl Gálvez el aval para convertirse en la líder de los esfuerzos rumbo a 2024.

Indicó que la senadora panista tiene toda la confianza y la certeza de que la oposición puede hacer frente a Morena, pese al despliegue de todo el aparato político y presupuestal que mostró el partido durante los recorridos que realizaron sus aspirantes al cargo de coordinador.

"La tenemos a tiro de piedra".

Todo este panorama, comentó, permite que se pueda pronosticar el triunfo del FAM que encabeza Xóchitl Gálvez a la par de sus funciones como senadora.

¿Cómo le fue a Xóchitl Gálvez en la última encuesta de Poligrama?

De acuerdo con la última medición de Poligrama, la abanderada del Frente Amplio por México cuenta con una intención del voto del 30.7 por ciento, lo cual la sitúa con un sólido segundo lugar, aunque dos dígitos por debajo de Claudia Sheinbaum, quien tiene un 44.2 por ciento.