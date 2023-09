Jorge Gaviño renuncia al PRD en el Congreso de la CDMX, se pone a disposición de Claudia Sheinbaum

Jorge Gaviño dejará al PRD en el Congreso de la CDMX El Heraldo de México

El diputado Jorge Gaviño anunció que dejará al PRD en el Congreso de la CDMX para unirse al equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum. El legislador explicó que apoyará la agenda de izquierda y la agenda progresista, como siempre lo ha hecho y sin importar el partido del que venga la propuesta.

Sobre si buscará algún cargo de elección popular, el legislador aseguró que por ahora no piensa en postularse a algún cargo y que tampoco está afiliado a ningún partido.

"Pueden ver que no tengo afiliación a partido alguno y el INE señala con precisión que no tengo afiliación partidista y que nunca he sido militante del PRD y me mantendré así por el momento"