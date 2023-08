Santiago Creel, renunciará a la presidencia de la Cámara de Diputados y pedirá licencia como diputado federal para dedicarse de tiempo completo a las siguientes etapas del proceso para elegir quien encabece el Frente Amplio por México, en contraste, su compañera de bancada la senadora Xóchitl Gálvez, descartó que solicite separarse del cargo.

En entrevista posterior al anuncio del Comité Organizador, sobre los aspirantes que pasaron a la siguiente etapa del proceso, Creel señaló que este jueves convocará a reunión de la Mesa Directiva para solicitar licencia al cargo el próximo lunes.

“Mañana convocaré a una sesión de la Mesa Directiva para pedir licencia, a la presidencia a la Mesa Directiva y como diputado, entonces de tal manera que me pueda yo concentrar, pues de una manera plena, hasta este momento el trabajo lo hacían quienes iban recabando firmas por todo el país, yo hacía los recorridos, pero ahora va a implicar tiempo completo y me parece que es el momento justo…Entonces el lunes convocaré a sesión de Mesa Directiva para informarles mi petición de licencia”. señaló el panista.

Recordó que tras el acuerdo con la Junta Directiva que preside el coordinador de Morena, Ignacio Mier, quien aseguró que respetará el acuerdo fundacional, será la vicepresidenta del PAN, Berenice Luna Ayala la que entre en funciones de presidenta hasta que concluya el periodo de sesiones el próximo 31 de agosto.

“Queda el PAN. Ya hay un acuerdo. Hay un acuerdo que, simplemente ratificamos lo que era el acuerdo original, lo que era el acuerdo inicial, y una vez ratificado, quedará alguien del PAN, que era mi condición y, por supuesto, que se seguirá todos los trámites que se están llevando ante la Suprema Corte de Justicia. Entonces, habiendo arreglado eso, pues lo demás será lo de menos” señaló.

En entrevista aparte, Xóchitl Gálvez, rechazó que al momento contemple pedir licencia a su cargo de Senadora de la República, porque dijo que regresará a sus labores a partir del primer día de sesión, porque recordó que se viene el periodo en el que no podrán hacer campaña.

¿Va a pedir licencia como senadora? “No, porque voy voy a regresar a mi trabajo como senadora a partir del primer día de sesión, porque de hecho viene un periodo donde no podemos hacer campaña, ya seremos coordinadores del frente, pero no me impide hacer mi trabajo como senadora”, señaló.

Gálvez adelantó que luego de escuchar a la gente en sus recorridos por el país, busca convertirlos en reformas de ley y puntos de acuerdo, subrayó que seguirá trabajado, porque dijo “no me confío” , todavía no sabe si ella será la coordinadora del Frente Amplio por México.

Así es que yo creo que al contrario, todo esto que estoy recorriendo y todo esto que estoy escuchando, lo voy a convertir en trabajo legislativo. Hasta cuando tenga que estar, para empezar hay que ver si soy yo la coordinadora, no sé, no sé si voy a ser soy, yo no canto victoria, estoy trabajando como si fuera 20 puntos atrás”, afirmó.