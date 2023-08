En diálogo con Caintra, Adán Augusto López propone revisión fiscal y promoción de inversiones

Adán Augusto López Hernández, uno de los aspirantes a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, planteó en San Pedro Garza su visión sobre incentivar inversiones privadas y reconsiderar la estructura fiscal ante empresarios de Caintra.

Desde Caintra, se compartió que López Hernández concibe al estado como un agente que debe fomentar un clima atractivo para la inversión privada, complementada por la estatal.

Frente a la inquietud sobre el panorama fiscal, se mostró receptivo a la idea de una reforma que optimice las recaudaciones con miras a proyectos gubernamentales y sociales.

“En la coyuntura del nearshoring primeramente se deben generar condiciones para que haya más contenido nacional. Adicionalmente indicó que el acceso al mercado crediticio es otro punto relevante para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas”, mencionó el ex secretario de Gobernación.

Con un amplio recorrido en asambleas nacionales, defendió las iniciativas de la Cuarta Transformación, ponderando la combinación de inversiones públicas y privadas.

Finalmente, en el "Diálogo Industrial", identificó la burocracia como un obstáculo significativo para la inversión en la nación.

Adán Augusto pide Sensatez a gobernadores que no entregarán libros de texto

Adán Augusto López pidió sensatez a los gobernadores que no entregarán libros de texto y consideró que podría haber asuntos jurídicos a los que podrían ser sometidos.

El ex Secretario de Gobernación dijo van a defender con todo la educación laica gratuita y pública. Y que sus posturas son berrinches políticos y no cree vayan a tener éxitos en esta campaña.

Dijo que los opositores quieren un debate político por libros de texto y están en su derecho en cuestionar o plantear sus inquietudes, pero estos Libros de Texto están avalados por 30 millones de mexicanos.

Pero como desean el poder por eso siempre están de opositores. Mencionó que una Juez dio un fallo para detener los libros de textos, pero ninguna autoridad puede en este país detener la educación que es laica, gratuita y pública para todos.

Adán Augusto López defendió e contenido de los libros de textos tras reunirse con empresarios de la Caintra en un Hotel ubicado en el municipio de San Pedro, donde también refirió que hablaron de la preocupación del agua para la zona metropolitana de Monterrey.

Aseguró también que a muchos de ellos los conoció como gobernador de Tabasco . Dijo que sabe cómo combatir la inseguridad y cuando fue mandatario estatal pasaron del lugar número 6 al 18 de la media nacional.

Respecto a la posibilidad de que Luis Donaldo Colosio Riojas y Samuel García pueden ser candidatos o tener una alianzas con Movimiento Ciudadano dijo no tener opinión al respecto ( de ser presidenciables Colosio) mencionó que conoce a Samuel como Gobernador y Senador que trabajaron juntos y que se tienen respeto y nunca habló de sus aspiraciones políticas de si las tenía o no y no podría hablar de él.

Sobre el joven Colosio No tengo el gusto de conocer al Joven Colosio, pensé que al menos cuando la crisis del agua y mis visitas a Monterrey lo habría de conocer pero nunca estuvo ni se asomó. Ni se pronunció y lo mejor es que MC defina, aseveró. Y aseguró no ver la posibilidad de alianzas con MC.

Y Sobre Rosalinda López, su hermana en el Gobierno de Chiapas quien aparentemente realizó una adjudicación directa de negocios por 500 millones de pesos en servicios de limpieza y si era con una compañía fantasmas, respondió que todo eso es parte de la guerra sucia de un medio que está en contra del movimiento, y no dudo que haya más pseudo investigaciones.

Asegurando que ese medio de comunicación es una empresa que contrata a un gatillero del periodismo y así gobernadores socios ex gobernadores y demás políticos buscan este tipo de golpes, tan solo aquí en Nuevo León tenían contratos de 600 mpd en Michoacán 4 mil 800 millones de pesos en negocios.

Todo esto ya se les terminó y están tratando a la desesperada entrar pero ese México ya se fue.... Ahora ya no se hace negocios con los mexicanos se hace un servicio de calidad de salud y se busca cumplir este nuevo sueño de atención médica con medicamentos.

No sé (si son empresas fantasmas) yo le diría que Rosalinda tiene una trayectoria intachable y ex experta en el manejo trinitario y desde luego que intentan con esta campaña sucia manchar sus prestigio. Esto a mí no me mancha porque son gatilleros al servicio de ex funcionarios que habrían de entender que este ya no es el país que saquearon el país.