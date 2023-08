Xóchitl Gálvez: "Si el presidente tiene algo contra mí, pues que me demande penalmente"

Xóchitl Gálvez, aspirante a la Coordinación del Frente Amplio por México ha sido constantemente atacada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tanto así que ya se le ha prohibido, en numerosas ocasiones, que deje de hablar de política en todos los sentidos.

Sin embargo, la panista considera que si es que López Obrador tiene algo contra ella "pues que me demande" ya que considera que tanto su vida personal como la de sus seres queridos y allegados ha sido violentada.

"Si me sentí invadida en mi intimidad porque dieron a conocer los nombres de mis clientes y proveedores, qué culpa tienen ellos de que sea así", dijo en entrevista con Vivi Sánchez en Reporte H Monterrey.

Acota que " si yo he cometido un delito, pues que lo presente ante un juez, que presente las pruebas, yo estoy consiente de que en mi vida no hay dinero mal habido, no hay departamentos en el extranjero, no hay dinero en las Islas Caimán, nada, estoy muy tranquila porque he tenido una vida honesta".

Buscó originalmente la jefatura de gobierno en CDMX

Xóchitl Gálvez reconoció que en un principio aspiraba por contender por la jefatura de gobierno de la CDMX, pero que las circunstancias la han llevado a tocar la puerta de Palacio Nacional, la cual considera que ha estado cerrada para muchos sectores de la sociedad.

"Originalmente sí, buscaba la Ciudad de México estaba yo trabajando en este proyecto, pero dicen que la política es de circunstancias y en el momento en que gano el amparo y que decido ir a tocar la apuesta de Palacio Nacional. Yo creo que hay que abrirla para todos aquellos que tienen una esperanza distinta y yo lo que sostengo es que la esperanza ya no le pertenece a la 4T la esperanza ya cambió de manos. Más allá de los partidos están los ciudadanos los ciudadanos que son con los que vamos a construir este proyecto".

Problemas nacionales

La aspirante opositora afirma que la violencia es uno de los grandes problemas que tiene México, aunado a políticas que no han dado los resultados necesarios para salir adelante.

"La violencia se apodera del país, la política de abrazos no balazos no sirve, no podemos seguir por ese camino. La política de salud tampoco funcionó".

Argumenta que llegado el momento, hará las propuestas que se necesitan para eliminar problemas como la desigualdad "que por ahí empezó todo porque el presidente dijo que iba a quitar los programas sociales".

dhfm