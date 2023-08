Ricardo Monreal: no me concentro en las encuestas, sino en mi trabajo

El senador con licencia Ricardo Monreal Ávila externó su deseo de visitar un ejido en Baja California para dialogar con los productores, que son los que actualmente necesitan más respaldo del gobierno; por ello, organizó una gira para demostrar su interés y preocupación.

Acompañado de la senadora Nancy Sánchez y Fernando Castro Trenti, excandidato a gobernador y exsenador del PRI por Baja California, resaltó que el estado enfrenta problemas severos como la falta del agua, tratamiento de aguas residuales y el crecimiento poblacional explosivo.

"Para mí el principal problema es atender a los productores y el agua creo que fueron muchos años de descuido y recuerdo el problema de Ensenada desde hace mas de 20 años", expresó Monreal.

En temas de migración, el aspirante a la candidatura presidencial, señaló que existe un problema severo el cual debe atenderse y respaldarse para su solución y es que el estado debe recibir más recursos y el gobierno federal debe dar apoyo especial a los municipios en el que persiste el flujo migratorio.

Más tarde, Monreal Ávila, realizará una asamblea informativa con agricultores de Ensenada, posteriormente se trasladará a la capital del estado, Mexicali donde se reunirá con productores y por último llevará a cabo otra asamblea informativa.

El pasado fin de semana, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que va arriba en las encuestas, por lo que Monreal Ávila respondido que en su experiencia a veces las encuestas marcan error y recordó que en el año 1996 las encuestas lo colocaba en último lugar y al final ganó la gubernatura de Zacatecas.

"Ahora yo no me concentro mucho en las encuestas, no las descalifico y me concentro mucho en mi trabajo tratando de convencer con mis recursos estratégicos al mayor número de personas", apuntó