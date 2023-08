Manuel Velasco: "Sin un gobierno de coalición fuerte, no habrá seguridad"

México necesita un gobierno fuerte con una mayoría parlamentaria firme y un programa común de gobierno para enfrentar el desafío que representa la violencia y la inseguridad en el país, así lo expresó el joven aspirante a Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Manuel Velasco Coello.

Velasco advirtió que sólo a través de un gobierno de Unidad Nacional podremos alcanzar el anhelo de tener un México seguro, en paz y donde la gente viva sin miedo.

Explicó que desde 1997 se tienen gobiernos divididos donde el partido gobernante no cuenta con una mayoría que lo respalde en el Congreso de la Unión, lo que ha generado, sostuvo, que cada partido jale por su lado provocando la fragmentación de fuerzas o la conformación de bloques generando la polarizando del país.

“Estamos enfrentando el flagelo de la violencia y la inseguridad con esfuerzos dispersos, aislados y confrontados”, señaló.

Por esta razón, el también Senador con Licencia urgió a legislar los gobiernos de coalición donde se facilite la conformación de mayorías parlamentarias con una agenda común de reformas para evitar las parálisis legislativas, así como la integración de un Gabinete plural con un programa de gobierno en común para que la autoridad sea más fuerte y eficaz en la solución de los problemas y de mayores resultados.

En este sentido, llamó a valorar y analizar la posibilidad de que el Gabinete del Gobierno de Coalición sea ratificado por el Congreso de la Unión. El aspirante a representar al movimiento de transformación recordó que México es una nación plural y diversa, por lo que un Gobierno de Coalición garantiza que todas las visiones de país estén integradas.

“Debemos entender que la lucha no es entre hermanos, que la lucha no es entre mexicanos y que debemos buscar los puntos de coincidencia para trabajar todos unidos en torno a un objetivo en común: que a México le vaya mejor”, manifestó.

Velasco Coello insistió que mediante un Gobierno de Coalición, con una Agenda común de reformas, un programa común de Gobierno y un Gabinete plural ratificado por el Congreso de la Unión, se tendrá mayor fortaleza política, el apoyo de una amplia base social y más eficacia institucional para pacificar al país, bajar considerablemente los delitos de alto impacto que más lastiman a la gente y crear entornos seguros y saludables en donde los mexicanos vivan sin miedo.

“Sin gobierno de coalición no habrá seguridad, sin gobierno de coalición no podremos enfrentar el cambio climático, sin gobierno de coalición no habrá eficacia para seguir mejorando la salud y la educación, ni fortaleza suficiente para lograr un mayor crecimiento económico”, puntualizó.

Manuel Velasco finalizó destacando que los gobiernos de coalición fortalecen la democracia porque se incentiva la creación de gobiernos con una amplia base social de apoyo basada en el pluralismo que distingue a nuestra sociedad y en el valor del diálogo y el acuerdo para construir la unidad nacional con todas las visiones del país.