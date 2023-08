Beatriz Paredes presume haber rebasado con creces el número de firmas: "Soy la que más recorrió el país"

Más de 400 mil firmas son las que Beatriz Paredes asegura haber reunido durante la primera etapa del proceso interno del Frente Amplio por México. Destacó que este ejercicio fue complicado, debido a que gran parte de sus simpatizantes no estaban preparados para encarar a la plataforma, pero gracias a diversas estrategias pudo salir adelante.

Se dijo sorprendida por los cuestionamientos que hizo Xóchitl Gálvez a los aspirantes de la coalición y a la forma en la que han obtenido las simpatías necesarias, a pesar de que muchos no hicieron visitas a lo largo de todo el país. No obstante dijo que no se siente aludida a que considera que ninguno de sus colegas recorrió el país como ella.

"No me viene el saco de ninguna manera".

Se prepara para lanzar propuestas

Indicó que más que estarse peleando con otras figuras políticas, ella opta por poner en prioridad la solución de las situaciones que más preocupan a los habitantes del país, por lo que está preparándose para los foros que se llevarán a cabo para seleccionar al abanderado de la oposición.

"Creo en la federación, creo en el destino de las regiones, en que México debe aprovechar la potencialidad".

Dijo que sería una lástima que el proceso del Frente Amplio ya se haya definido a favor de Xóchitl Gálvez, debido a que se hizo el compromiso de hacer las cosas de manera distinta.

"Estoy actuando de buena fe, estoy actuando con absoluta transparencia".

Sobre la encuesta de Poligrama y El Heraldo de México que la posiciona en cuarto lugar, dijo que en otros estudios de opinión ha encontrado resultados diferentes, por lo que dijo que lo único que le queda es esperar que la gente que simpatiza con ella la siga apiyando.