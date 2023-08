Jorge Luis Preciado revela que "los dados están cargados" a favor de Xóchitl Gálvez y anuncia su salida del PAN

Jorge Luis Preciado sostiene que "los dardos están cargados" a favor de Xóchtil Gálvez dentro del proceso de Frente Amplio por México para elegir a su abanderado presidencial en los comicios de 2024. Así lo aseguró en entrevista con Salvador García Soto durante el programa de A la 1, donde mencionó que ella no ha provocado esta ventaja, puesto que fue el propio presidente del país quien generó esta predilección hacia la panista, ya que aquellos que están en contra de Andrés Manuel López Obrador optaron por apoyarla gracias a sus descalificaciones hacia ella durante sus conferencias mañaneras.

"Se ha manipulado la propia plataforma, donde insertamos nuestras firmas, a muchos no nos aparecen las firmas que registramos, a otros no les dan información. Tuve que recurrir a la empresa, la empresa me mandó con el partido, el partido demandó a la empresa, y al final del día lo que me dicen es, ya ni le busques, la candidata va a ser ella", detalló Jorge Luis.