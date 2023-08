Xóchitl acusa “mapacheo” de firmas de apoyo a contrincantes del FAM, llama a PAN, PRI y PRD a apoyarla

Xóchitl Gálvez, acusó que existe un “raro” registro masivo de firmas de apoyo a sus contrincantes, que aspiran a encabezar el Frente Amplio por México, después de los cambios en la plataforma de inscripción, tras dejar ver qué hubo intervención de las estructuras del PAN, PRI y PRD, señaló que ella no tiene “estructuras tan poderosas”, porque aseguró que sus apoyos son netamente ciudadanos y pidió a sus simpatizantes conseguir firmas para garantizar su triunfo en el proceso el próximo 3 de septiembre, sin embargo, llamó a los tres partidos que conforman el Frente Amplio por México a darle su respaldo y “hacerla suya”.

De gira por Culiacán, Sinaloa, en conferencia de prensa al ser cuestionada sobre el proceso de recolección de firmas, refirió que ella ha mantenido un trabajo intenso en 18 entidades lo que la ha llevado a conseguir 410 mil apoyos, sin embargo, dijo que desde que se han generado cambios en la plataforma para agilizar y simplificar los registros, hay una inscripción masiva de firmas que dijo le parece rara, porque contrincantes que no ver qué hagan trabajo en la calle, ahora lleven, incluso, más apoyos que ella.

Aseguró que la esperanza ya no le corresponde a la 4T porque cambió de manos

"Yo soy una mujer tan transparente"

“Siento que empezó a haber algo, como que alguien está juntando las firmas para los candidatos, sin hacer este proceso ciudadano, que nosotros sí estamos haciendo, por eso le pido, que hoy que es domingo, a todas las familias que ya me dieron su firma, que son 410 mil, traté de conseguir una o dos más, para poder llegar a la selección de septiembre con mucha fortaleza, porque yo por la única razón que estoy aquí es por el apoyo de los ciudadanos al abrirse los partidos políticos, a mí se me abrió la oportunidad de esa manera, entonces no tengo esas estructuras tan poderosas, ojalá, aquí hay tres partidos, me apoyen también con sus firmas”, señaló Gálvez frente a liderazgo panistas, priistas y perredistas en la entidad.

En este contexto, calificó de raro que otros aspirantes a encabezar el FAM, sin trabajo visible y público en las entidades lleven hasta 100 mil firmas, por lo que dejó entrever que hubo intervención de las estructuras de PAN, PRI y PRD que privilegiaron a los aspirantes de sus partidos, pero los llamó a apoyarla también.

“Entiendo que privilegiaron a sus candidatos militantes a Beatriz (Paredes), a Enrique (de la Madrid), a Santiago (Creel), a Silviano (Aureoles). Yo soy una mujer tan transparente háganme suya también, yo se los pido, yo seré una mujer echada para adelante pero también aparte de los ciudadanos, necesito de los partidos”

La generación del patriarcado

En tanto, aseguró que la esperanza ya no le corresponde a la 4T porque cambió de manos y ahora es de ella, tras señalar que “vamos bien”, pidió a los ciudadanos no te temer a un gobierno federal de oposición porque él actual no le ha ido bien y los tiene abandonados.

Al ser cuestionada sobre si ve posibilidad real de contender y ganar en las elecciones federales de 2024, relató que un este sábado un joven se le acercó para decirle que tenía esperanza en ella, por eso dijo que la esperanza es lo último que muere.

“Esto va a creciendo, lo que yo me atrevería a decir, es que la esperanza nunca muere y ya no le corresponde a la 4T, hoy la esperanza cambió de manos y esa esperanza nos pertenece a nosotros, porque la palabra que más escucho cuando llego, es, tenemos esperanza, nos das esperanza, estamos felices de que te hayas inscrito”, subrayó la senadora en conferencia de prensa con líderes del PAN, PRI y PRD, en la entidad del norte del país

En este contexto, también fue cuestionada sobre los continuos ataques del titular del Ejecutivo y si incumplimiento a las medidas cautelares emitidas por el Instituto Nacional Electoral, al respecto, señaló que el primer mandatario pertenece a la generación del patriarcado y advertido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debe conocer la actuación del presidente en su contra porque que busca descarrilarla a como dé lugar para que no encabece el Frente Amplio por México.