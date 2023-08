Ricardo Monreal llama a las corcholatas a la cordura y la unidad

A 21 días de concluir el proceso interno de Morena, el senador con licencia Ricardo Monreal Ávila pidió cordura y unidad a las corcholatas, para que no haya confrontaciones ni peleas que dividan a los morenistas.

En una asamblea en Tláhuac, el morenista pidió a los aspirantes Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard que a nadie le ganen las pasiones, tampoco que haya peleas o confrontaciones que exageren las diferencias.

"Faltan 21 días para elegir al coordinador Nacional de los Comités en Defensa de la Transformación, y creo que no se pierde nada a hacer un llamado a la cordura, a la tolerancia y a la unidad para no hacerse más grandes los abismos y no llegar al proceso con circunstancias que no ayuden", enfatizó.

Monreal sostuvo que los aspirantes a la coordinación tienen que cuidar el legado de la Cuarta Transformación, así como a Morena y el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hago un llamado a la unidad en torno al presidente López Obrador", expuso

Y es que Ricardo Monreal advirtió que la oposición es un adversario real y no será un día de campo la elección del 2024.

Incluso el llamado de unidad, también es para que independientemente del resultado de la contienda interna de Morena, a las corcholatas no les gane la ambición personal.

"Estamos a punto de llegar y siempre, las rectas finales, tienen dificultad. Pido, sobre todo, mucha madurez", manifestó.

Cuestionado sobre la decisión de Mario Delgado, líder nacional de Morena, de lanzar un programa de credencialización en la Ciudad de México, para supuestamente impulsar una posible candidatura suya a jefe de gobierno, Monreal opinión que el dirigente debe hacer lo que crea correcto y ético.

Monreal detalló que en 45 días ha realizado asambleas en 25 municipios del país y va a continuar visitando pueblos y distritos de todo el territorio nacional.

