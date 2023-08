Adán Augusto asegura que caminará cada rincón el país para dar continuidad a la 4T

Adán Augusto López Hernández, aspirante a ser el Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que seguirá caminando por cada rincón del país “tope donde tope”, para dar continuidad a la Cuarta Transformación, pero con cambio y relevo generacional.

“Lo más hermoso que nos ha dejado este movimiento que ustedes construyeron junto al presidente López Obrador, que es la revolución de las conciencias, donde el pueblo manda, y en el que somos muchos más el pueblo bueno y por ello vamos a salir adelante aquí en el Estado de México y en todo el país”, destacó López Hernández.

Durante su visita a Zumpango, en el Estado de México, el tabasqueño instó a los mexiquenses a consolidar el movimiento.



El ex secretario de Gobernación destacó que el próximo 15 de septiembre, cuando rinda protesta como gobernadora Delfina Gómez, iniciará la transformación en el Estado de México “donde ustedes decidieron cortarle la colita al dinosaurio, que ya no cumpliera 100 años de malos gobiernos, y entonces, lo que toca ahora, es construir entre todos y apoyar a Delfina que va ser una gran gobernadora”.



Durante su quinto recorrido por el Edomex, el tabasqueño tuvo un gran recibimiento con militantes y ciudadanos de quienes recibió el saludo, se tomó fotografías, selfies, y recibió peticiones para atender los problemas ancestrales que enfrenta la población.



Cabe destacar que el político manifestó su respeto y reconocimiento a los adultos mayores ya que sin ellos, dijo, sin su acompañamiento, no hubiera sido posible el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y tampoco la existencia de los programas sociales, y dijo que aquí, en el Estado de México, un millón 247 mil de ellos reciben ya su Pensión Universal.





El tabasqueño realizó su consulta popular para conocer si los asistentes a la Asamblea informativa prefieren que regresen las pensiones millonarias a los expresidentes, como pide Vicente Fox “a su candidata”, o que se mantengan y fortalezcan los programas sociales, especialmente la Pensión Universal para Adultos Mayores, y se estudie bajar de 65 a 63 años su aplicación próximamente.



La población respondió a favor de los programas sociales por lo que Adán Augusto dijo que “el pueblo manda; ustedes ya decidieron: Ya se amoló la chachalaca grandota de Guanajuato. Se queda sin su cocol el deslenguado, el zángano, el mantenido de Vicente Fox, y sigue adelante la Pensión Universal para los Adultos Mayores”, garantizó.

En esta asamblea el tabasqueño estuvo acompañado por su familia, su esposa Dea Isabel Estrada Rodríguez, y sus hijos Adán Payambé, Augusto Andrés y Adrián Jesús, en su Asamblea informativa número 120, en la que pidió a sus cerca de tres mil anfitriones que no tengan duda de que el movimiento transformador que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador va a continuar por muchos años más.

SIGUE LEYENDO

Adán Augusto López tendrá un encuentro con el pueblo de Chihuahua como parte de su gira