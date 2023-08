Se revisaran los libros de texto y la gente quedará satisfecha: Ricardo Monreal

El aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal afirmó que la revisión del contenido de los libros de texto gratuitos para el siguiente ciclo escolar será profunda y dejará satisfecha a la gente.

"Tengo confianza en que va a haber esta revisión profunda y que la gente quedará satisfecha, y no se llevará con interpretaciones distorsionadas, o que no existen en los libros", afirmó en la asamblea informativa en la Alcaldía Cuajimalpa.

Crédito: Ricardo Monreal

En el “Deportivo el Cacalote”, el senador de la República reconoció la voluntad del presidente Andrés Manuel López Obrador para que se realice una revisión y se corrijan los posibles errores que contengan los libros.

"El hecho de que el presidente haya aceptado la revisión, implica que también puedan, si hay errores, modificarlos. Si no, no tendría ningún sentido. A mí me parece que el Presidente obró con sensibilidad, con apertura y con inteligencia, porque hay que verlos, si se van a ver hoja por hoja, y eso a mí me alegra para que, si hay errores, se corrijan", explicó.

Sobre la detención del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, Ricardo Monreal se reservó su opinión, ya que dijo que tiene que revisar el caso. "Lo voy a revisar, porque jurídicamente es discutible. Pero obviamente, no quiero emitir una opinión sin ver el expediente, sin conocer las causas. Lo voy a revisar. Pero es un asunto delicado que tiene que ver con el tema de justicia", indicó.

Crédito: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal presenta propuestas para eliminar barreras que generan la desigualdad

En la alcaldía de Cuajimalpa, Ricardo Monreal hizo un llamado para eliminar las barreras que generan la desigualdad de oportunidades en el ámbito educativo, la salud y el empleo. “Para nosotros -precisó-, no habrá una reconciliación real en nuestra nación hasta que cerremos todas las brechas sociales que nos separan y nos alejan”.

Advirtió que esto no se logra con enconos u odios, sino “tomando en serio los problemas y las necesidades que expresa la población”, pero también con la participación de la sociedad civil y la iniciativa privada. Monreal acudió a esta demarcación territorial de la Ciudad de México para realizar una asamblea informativa, como parte del proceso interno de Morena para definir a quien coordinará los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

El doctor consideró que una parte esencial en el combate a la desigualdad es la generación de empleos, por lo que priorizará la creación de trabajos formales y bien remunerados.

“Vamos a desarrollar un nuevo sistema nacional para vincular conocimientos, habilidades y destrezas de las personas con los requerimientos de los empleadores”. De lo que se trata, agregó, es de revertir el trabajo informal, en el que se desarrollan más de 32 millones de personas en México.

Dijo que se necesita invertir recursos específicos para integrar a quienes históricamente han enfrentado mayores dificultades para acceder a la educación y al empleo, como las mujeres, las personas con discapacidad, pueblos, comunidades indígenas y afromexicanos.

Crédito: Ricardo Monreal

“Hacerlo, saldará una deuda de justicia que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo; esto dará un impulso significativo a la economía”. Explicó que sólo con el aumento de la participación de las mujeres en la fuerza laboral, se puede elevar hasta un 20 por ciento el Producto Interno Bruto per cápita.

Ricardo Monreal asentó que la educación es clave para construir un país próspero, pues tiene un impacto positivo en la economía, en la vida y movilidad social de las personas. Además, propuso desarrollar un programa enfocado a la infraestructura escolar, que provea a las escuelas de los materiales y servicios básicos para su funcionamiento, que amplíe la conectividad y, sobre todo, expanda las zonas de cobertura del Internet.

También planteó un sistema de educación para la vida, el programa nacional de actualización y profesionalización, que ofrezca espacios para que las personas de todas las edades puedan actualizar y profesionalizar sus aprendizajes. Se trata, aclaró, de programas de certificación de saberes, sin que estos sean necesariamente adquiridos mediante la educación formal, sino a través de la experiencia en el trabajo, en el campo e, incluso, en el comercio informal.

Esta medida, agregó, tendrá un efecto positivo para aumentar el empleo, pero al mismo tiempo se fortalecerá la mano de obra calificada y especializada, que en México se ha convertido en un elemento relevante para la economía. Monreal aseveró que también es fundamental reforzar el acceso a servicios gratuitos y de calidad para que el derecho a la educación se ejerza plenamente, así como acciones en materia de salud mental para niños, niñas y jóvenes.