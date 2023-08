Llama Sheinbaum a continuar la 4T para seguir con el plan Sonora

En Navojoa, Sonora, Claudia Sheinbaum, quien aspira a la Coordinación de los comités de Defensa de la Transformación, hizo un llamado a continuar con la Cuarta Transformación. Con ello, apuntó, seguiría el Plan Sonora, en beneficio de esta entidad federativa del norte.

"Queremos que siga la Cuarta Transformación y seguir la Cuarta Transformación significa eso, que haya educación para todos, que haya salud para todos, que haya acceso a la vivienda, que haya más apoyo al campo, que haya justicia para los pueblos originarios.

"Que continúe el plan sonora, que continúe el apoyo a Sonora para seguir desarrollándose, para ello hay que tener la convicción en la Cuarta Transformación, que es no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México", sostuvo en la Asamblea Informativa. En el evento destacó los avances que tuvo la Ciudad de México en rubros como salud, movilidad y seguridad.