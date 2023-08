Adán Augusto visita Michoacán: “He venido a pedirles que vayamos todos juntos y leales al proyecto"

El aspirante de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) a la presidencia de México, Adán Augusto López Hernández, visitó el estado de Michoacán, donde recordó los logros de la Cuarta Transformación, tanto a nivel nacional como en el ámbito estatal.

El morenista sostuvo encuentros con la militancia en los municipios de Zamora, Pátzcuaro y finalmente, Morelia, eventos en los que refrendó su compromiso de dar continuidad a los alcances de la 4T.

Crédito: Adán Augusto

El ex secretario de Gobernación, destacó que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien se refirió como su “maestro”, se puso en marcha la entrega de la pensión universal para adultos mayores que para el año próximo año aumentará de 4 mil 800 a 6 mil pesos.

Aseguró que la oposición, en particular el ex mandatario federal Vicente Fox, pretenden anular este beneficio y reanudar la pensión para ex presidentes de México, por lo que pidió el apoyo de los michoacanos para que continúe al frente del país un gobierno con los ideales de López Obrador.

Crédito: Adán Augusto

“He venido a pedirles que vayamos todos juntos y leales al proyecto de transformación de nuestro país, leales a lo que ustedes han construido junto con Andrés Manuel López Obrador, porque eso ya no lo detiene nadie”, expresó.

Adán Augusto López reconoció el apoyo que los adultos mayores brindaron al presidente López Obrador, y consideró que ese sector fue pieza clave para el triunfo de Morena en 2018.