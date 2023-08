Santiago Creel rechaza la destrucción de los libros de texto gratuito y lanza un reto a AMLO

El diputado Santiago Creel Miranda rechazó las polémicas declaraciones del líder del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, quien llamó a los padres de familia a destruir los actuales libros de texto gratuitos debido a su contenido e ideología.

“A mi no me gusta la idea de quemar libros, por lo que nos regresa la historia. Nos regresa a los años 40, a situaciones que no quisiéramos estar en México. Soy de la idea que, si un libro se quiere publicar, que se publique, con el contenido que sea, pero que los lean las personas que están formadas, es decir los adultos, lo que no se vale es que se los den a niños que se están formando”, dijo en conferencia de prensa en Cancún.

En este sentido, Creel Miranda retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a continuar con la distribución de estos ejemplares, hecho que caería en una acción de desacato por parte del gobierno federal.

“Ese asunto lo vamos a llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y veremos si desacata una resolución de la Corte y sino, las manifestaciones con los padres de familia. Ya nos vieron, como gente libre, podemos convocar en 60 ciudades a cientos de miles de mexicanos y mexicanas”, señaló.

Aseguró que los padres de familia no están felices con esta decisión. FOTO: Fernanda Duque.

Agregó que a nivel federal la oposición ya está iniciando un proceso legal a fin de evitar que la Secretaría de Educación Pública (SEP) distribuya los libros, ya que no cumplió con lo establecido al no consensuar el contenido con maestros, autoridades y padres de familia.

“Va a ser una batalla campal entre los padres de familia que quieren que sus hijos sepan matemáticas, gramática, español y ciencia. Ni siquiera saben geografía, en un mapa de México confunden Querétaro con Guanajuato”, dijo.

En el estado de Quintana Roo la distribución de libros de texto gratuitos inició el 17 de julio, con la distribución de 2.3 millones de ejemplares para una matrícula de más de 346 mil alumnos de educación básica.

Indicó que la oposición busca un cambio en el rumbo de la nación. FOTO: Fernanda Duque

Santiago Creel Miranda es el primer aspirante de la oposición en visitar la entidad, con el propósito de hablar con los militantes del PRI y del PRD, con el fin de obtener su apoyo para dirigir el Frente Amplio por México.

“Al país le urge un cambio; es momento de decidir qué país queremos que siga; un país donde se siembre la semilla del odio, un país que esté confrontado por el presidente de la República, por el jefe que tiene que unirnos, un país que esté bañado en sangre por una política criminal de ‘abrazos y no balazos’ o una política de recuperación de la paz con experiencia, sin ocurrencias, el restablecimiento de todas nuestras instituciones que han estado siendo destruidas por el actual gobierno”, señaló.