Ricardo Monreal: "No actúo con arrogancia, no me autoengaño"

Ricardo Monreal, aspirante a coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, visitó la zona sur y centro de Sinaloa, donde sostuvo encuentros con simpatizantes de su proyecto de cara al 2024, a quienes expresó su sentir sobre el proceso interno que se vive en Morena.

El senador con licencia no disimuló su desacuerdo con los grandes espectaculares y pendones de las otras “corcholatas”, ante lo que reconoció que el proceso interno de Morena inició disparejo y sigue disparejo.

“En este último tramo se mantiene el “piso disparejo”, no ha cambiado nada, pero yo he decidido continuar participando en este proceso de Morena para continuar generando condiciones de unidad, que es indispensable para poder lograr la mayoría en el 2024”, declaró Ricardo Monreal Ávila en Mazatlán y posteriormente lo volvió a decir en Navolato.

“No hay piso parejo, la publicidad de ellos es desmedida, es un gran derroche, yo no la tengo, pero yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para llegarle a la gente a través de redes, a través de la gente para que me conozcan”.

Pese a todos los factores en contra, confió en que habrá de salir favorecido.

"Si decidí participar pese a las condiciones en contra, es porque puedo ganar. No actúo con arrogancia. No me autoengaño, tengo fe de que puedo dar la sorpresa".

Sobre su visita a Sinaloa se dijo contento ya que no recibe hostilidad ni mala cara, debido a que hay una amistad sincera del gobernador Rubén Rocha Moya.