Adán Augusto López la oposición usa los libros de texto para atacar al presidente López Obrador

El aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López afirmó que la oposición y el grupo conservador utilizan como pretexto el contenido de los libros de texto gratuito para atacar el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un video grabado en Quintana Roo y difundido en sus redes sociales, el exsecretario de Gobernación expuso que el proyecto de la Cuarta Transformación no se detiene porque cuenta con el respaldo del pueblo de México.

El político tuvo audiencias en Quintana Roo. FOTO: Morena.

La transformación no se detiene: Adán Augusto López

"No tenemos derecho al descanso, la transformación no se detiene, y comentaba que en todos lados la gente me dice que no se vale la andanada en contra del presidente, en contra de un proyecto utilizando como pretexto a los libros de texto gratuitos", aseguró.

Adán Augusto López indicó que el proyecto educativo de la cuarta transformación es apoyado por más de 30 millones de personas que le dieron su voto al presidente López Obrador en 2018.

"Esto no puede detenerse, la educación en México no tiene reversa, somos muchos más millones de mexicanos los que aprobamos y apoyamos el poder proyecto educativo de la Cuarta Transformación", explicó.