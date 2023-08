Santiago Creel apunta a ser uno de los tres finalistas del Frente Amplio por México, prepara su propia encuesta

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, dejará su cargo próximamente, con la garantía de que la posición que deja se mantenga para el Partido Acción Nacional (PAN). Ante esto, el legislador indicó que logró trazar una ruta parlamentaria para poder pedir licencia, tanto al cargo de presidente como a la diputación a la legislatura.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, Creel Miranda habló de lo que se acordó con Ignacio Mier, el cual, era ratificar que en caso de que pidiera licencia, que se quedara alguien del Grupo Parlamentario del PAN, particularmente la vicepresidenta de esta fuerza política que es Noemí Luna. Tras estas previsiones, indicó que haría el traspaso de carácter administrativo y despedirse del personal.

Asimismo, agregó que hizo una auditoría de toda su gestión para entregarla a la contraloría de la Cámara de Diputados.

“Lo que he querido hacer es redimir, pero todavía no he definido bien la fecha”, señaló