Marcelo Ebrard: Así como trajimos las vacunas, lograremos un sistema universal de salud

De gira en Acapulco de Juárez, Marcelo Ebrard destacó este jueves que él fue el responsable de traer las vacunas para proteger a las mexicanas y los mexicanos durante la pandemia de COVID-19.

“¿Ustedes creen que si ya logramos esas vacunas no podemos lograr que tengamos un sistema universal de salud para todas y para todos? ¡Claro que sí! Y lo vamos a lograr, ¡van a ver!”, aseguró.

El excanciller reiteró que Salud para Todos servirá para ofrecerle de manera permanente esta protección a toda la población de México, incluidas las millones de personas que hoy no la tienen, además de que evitará el desabasto de medicamentos y tratamientos e impulsará la inversión en investigación y tecnología.

En su mensaje ante miles de prestadores de servicio de transporte, Marcelo relató que, de los 182 países en busca de vacunas, México fue el primero en América Latina que las recibió, para luego producirlas e incluso enviarlas a otras naciones.

Asegura que él no sabe fallar: además de las vacunas, negoció los aranceles con Trump y bajó el delito en la Ciudad de México. FOTO: Morena

“Y a lo mejor nos vamos a tener que volver a vacunar otro año”, pronosticó. Marcelo dijo que su compromiso es trabajar: “Yo no sé fallar. Todo lo que he hecho en la vida, lo hago bien. Cuando me encargaron negociar con Trump, negocié y no nos puso aranceles. Nos pidieron traer las vacunas: las trajimos. Fui jefe de la Policía de la Ciudad de México: bajamos los delitos”.

Añadió: “Fui secretario de Desarrollo Social con Andrés Manuel y llevamos a cabo el programa de adultos mayores. Y como jefe de Gobierno apoyamos a todos los jóvenes con Prepa Sí. Luchamos por la igualdad de género y hemos avanzado”.

Ruta firme y defensa contra la corrupción

Marcelo planteó cuáles son los siguientes pasos en el camino de defensa de la Cuarta Transformación: “Mantener la lucha contra el abuso y el privilegio, contra la corrupción”.

Asimismo, advirtió que es necesario defender los programas sociales para adultos mayores, personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, las Becas Benito Juárez y el apoyo al campo: “Todos los programas que ha llevado a cabo el presidente López Obrador hay que defenderlos y llevarlos adelante”.

Auguró que en 2023 la economía mexicana seguirá mejor que en 2022 y que irá mejorando cada año: “Se subió el salario mínimo. Muchas cosas se han hecho: se prohibieron las condonaciones de impuestos a los más poderosos”.

Por la bahía más limpia del continente

“Queremos también dar otros pasos importantes”, dijo Marcelo ante la audiencia acapulqueña: “La laguna de Tres Palos, todo el sistema de drenaje, todo el saneamiento de la bahía de Acapulco”.

Compartió que su aspiración es que la bahía de ese destino turístico sea la más limpia de todo el continente: “Esa es la meta. Y se puede. Tenemos la tecnología. Tenemos la manera de lograrlo. De hecho, ya se empezaron trabajos para eso”, anunció.

En 2022, al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el entonces canciller fue una pieza clave para que, con recursos económicos aportados por empresas estadounidenses, se firmara el proyecto de captación, conducción y tratamiento de aguas residuales para reducir la contaminación del río La Sabana, el cual cruza Acapulco y desemboca en la laguna de Tres Palos.