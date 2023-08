La encuesta está sin aprobar; no debemos subestimar a la oposición: Ricardo Monreal

En la Plaza de las Tres Culturas, el aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal señaló que la encuesta de Morena no ha sido aprobada por los equipos de los delegados nacionales.

Adelantó que su representante aprobará la encuesta para no abonar a las dudas y la división. "Todavía está la encuesta sin la aprobación total, nosotros la vamos a aprobar, pero creo que todavía hay algunos de los elementos técnicos sin resolver y ya falta un día. Están reunidos los técnicos y yo no quisiera alterar, es lo que me dicen mis representantes", afirmó.

Crédito: Especial

Ricardo Monreal indicó sea cuál sea el resultado de la encuesta él se mantendrá en Morena. "Me voy a mantener en Morena, lo que digo es que no voy a parar, voy a seguir luchando dentro de Morena hasta donde pueda y cómo se pueda, está descartado irme a otro partido, a otra coalición, voy a mantenerme (...) no empujen a nadie a salirse, que no haya guerra sucia, que no haya picoteos en contra de ningún compañero, porque todos nos necesitamos", aseguró.

El zacatecano expuso que hubo una contienda inequitativa, pero que terminó el proceso interno con dignidad. "Estamos en resistencia esta lucha, que ha sido llena de adversidades, que navegamos y nadamos contracorriente, que asistimos a una campaña interna dispar e inequitativa, pero seguimos de pie, ni nos doblaron ni nos vencieron", explicó Ricardo Monreal.

Consideró que no debe subestimar a la oposición y debe trabajar para consolidar el proyecto que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador. "Es un error subestimar a la oposición, al poder supremo conservador en México. No confiarse porque el presidente es el principal activo no va a estar en las boletos", reconoció.