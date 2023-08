El PRD da el voto de confianza a Xóchitl Gálvez: "Vamos contigo"

Con el grito de Xóchitl amiga, ya eres amarilla, el Partido de la Revolución Democrática manifestó su total respaldo a Xóchitl Galvez para que sea la responsable de la construcción del Frente Amplio por Mexico rumbo a las elecciones presidenciales del 2024.

Jesús Zambrano, líder nacional del PRD, indicó que la dirección ejecutiva tomó apenas la determinación, la noche del pasado jueves, en dónde se está decidiendo el rumbo del país.

Rechazó que la elección del próximo año vaya a ser un mero trámite para ver cómo la corcholata preferida del gran elector de Palacio Nacional, sea ungida como la heredera del poder porque con Galvez Ruiz ya hay otra opción.

“Si hay opción, si hay liderazgo nacional para contender y establecer un nuevo rumbo para México; y ese liderazgo recae en la persona de Xóchitl Galvez. En ti mi querida Xóchitl”, expreso.

Recordó que le comentó a la senadora panista que tenía muchos fans en el partido, el 4 de julio cuando se inscribí para participar pero después de varias etapas del proceso interno, ahora cuenta con más en todos los estados de la República.

Xóchitl Gálvez agradeció el apoyo y que se sumen a un proyecto re el que seguros que la militancia del Sol Azteca se sentirán orgullosos de apoyarla, ya que llegó la hora de demostrar de que están hechos los que integran el FAM.

“Yo no puedo concebir al país ni la democracia en México, si no pensamos en el momento histórico de lo que sido la lucha social y política del Partido de la Revolución Democrática. Reconozco al PRD, a su dirigencia y a sus miembros tomar esta decisión que no ha sido fácil pues sabemos que en este frente hay ideologías que en principio pueden ser divergentes”, indicó.

Dijo que ahora su prioridad será rescatar a México, retomar el rumbo del desarrollo, la seguridad, la salud, la educación y la economía de Mexico.

En el acto, estuvo Silvano Aureoles, Jesús Ortega, así como diputados federales y locales, y quien estuvo ausente fue el senador Miguel Ángel Mancera a quien le envió un abrazo y le reconoció su disposición de ayudarla en las tareas legislativas.