Si pierde la encuesta, Ricardo Monreal no será parte del gabinete del ganador: "He sido un hombre autónomo"

Ricardo Monreal aseguró que en caso de no ser favorecido por las encuestas y de ser invitado por Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard o Adán Augusto, para integrarse a su gabinete, él rechazaría esa opción, porque estaría enfocado a trabajar en el interior del partido Morena.

En una conferencia de prensa ofrecida en Hermosillo, Sonora, el aspirante a ser coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, precisó que él siempre se ha manejado en su vida pública con independencia y por eso no podría estar dentro de algún gabinete.

“No me gustaría el gabinete, porque toda mi vida he sido un hombre autónomo e independiente, siempre he sido legislador, tres veces diputado federal, tres veces senador de la república, gobernador de Zacatecas y alcalde de la Cuauhtémoc, incluso regidor en mi pueblo, siempre he sido un hombre más libre con independencia, entonces quizá si me llamarán no la aceptaría”.

Señaló tener muy buena relación con el resto de aspirantes a ser candidato de Morena, donde dijo que lo más importante es hacer un llamado a la madurez política y buscar que el movimiento salga unido de este proceso interno.

En cuanto a las encuestas, resaltó que el día definitivo para el proceso interno será el próximo domingo 27 de agosto, donde van a reunirse las encuestadoras y los representantes para hacer la selección de las secciones electorales que serán la muestra de las encuestas.

Ahí, dijo, podría verse si las encuestas serán realmente universales, aleatorias y representativas, pero además con esa información, algún aspirante o su equipo podría verse tentados a promoverse en esas secciones, violando todos los acuerdos alcanzados.

“Entonces es tentador, porque se dan a conocer antes las secciones donde se levantarán los cuestionarios y eso implica riesgo, tienes que ubicarte en la teoría de los riesgos, la colaboración, la cooperación o el conflicto, y yo prefiero la cooperación que el conflicto, de hecho, por ese fue el motivo porque el que yo cedí mi lugar en la encuestadora”.

Señaló que en estos momentos los números no van a cambiar, y a días de iniciar el proceso no cambiarán los apoyos, pero está tranquilo con lo logrado y espera que haya sorpresas en los resultados, los cuales dijo respetará en todo momento.

Ricardo Monreal realizó su asamblea informativa en Hermosillo se realizó al mediodía en el salón de eventos Expo Forum, ubicado al sur de la ciudad, donde aseguró estar tranquilo con los resultados obtenidos en el proceso interno de Morena.