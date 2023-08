Beatriz Paredes: la convocatoria del Frente Amplio por México no excluye a nadie

Beatriz Paredes, aspirante a construir el Frente Amplio por México, conversó con los conductores de Periodismo de Emergencia sobre su avance a la próxima etapa en el proceso interno de selección, así como lo que se avecina para la unión política entre el PAN, PRI y PRD

Sostuvo que su participación es de buena fe, mientras que su experiencia le ha permitido conocer los diversos temas que se han tratado en los foros regionales, con el objetivo de proponer soluciones viables a problemas que aquejan a los mexicanos día a día. En este sentido, dijo que hay especial exigencia en el tema del combate contra la inseguridad, ya que ha llegado a percibir miedo y desesperación entre distintas zonas de la República.

Detalló que ha convocado a figuras políticas que están realmente preocupados por la situación del país, a quienes desean encontrar las respuestas, por lo que la convocatoria del Frente no excluye a nadie, ya que reúne a integrantes de distintas organizaciones civiles, sociales, entre otros personajes representativos.

Destacó la participación de Enrique de la Madrid dentro de la alianza, quien ha contribuido para construir al FAM, y con quien también ha sostenido una larga relación, puesto que tuvo la oportunidad de ser subsecretaria de gobierno durante el sexenio de su padre, Miguel de la Madrid, además de haber trabajado con Paloma Cordero dentro del patronato del DIF.

Sostuvo que por el momento no se deben enfocar en candidaturas de partidos, más bien en encontrar las soluciones adecuadas, además de poner lo mejor de cada uno, razón por la cual llamó a evitar la división.

Señaló que para erradicar las crisis de México primero hay que reconocerlas, dado que es "indignante" querer evitarlas en la conversación, por lo que es necesario comprometerse y conmoverse para tomar acción.

La aspirante a coordinar el Frente aseguró que es quien más cantidad de propuestas ha presentado a lo largo de los Foros Regionales en compañía de sus competidores correligionarios, Xóchitl Gálvez y Santiago Creel.

Indicó que la participación de ambas mujeres es una reflejo de la coyuntura en el país, la cual ha dejado en relieve el avance que se ha logrado en materia de los logros que el género femenino ha logrado durante los años.

La senadora con licencia mencionó que la política no consiste en un "torneo de lucha libre de rudos", ya que este concepto ha llevado a percibirla como ser una actividad deleznable, por lo que sostuvo que se trata de luchar por mejorar la calidad de vida de una nación.

"No denostar, no ofender, nunca lo he pensado, entonces reiteré públicamente lo que son mis convicciones, y a veces con estas convicciones me ha ido bien, a veces me ha ido bien, pero soy una gente de principios y prefiero seguir así". argumentó Paredes.