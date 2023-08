Xóchitl Gálvez: AMLO no hizo nada contra "El Marro", lo detuvieron gracias al gobierno de Guanajuato

La aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, afirmó que el líder delincuencial, Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, fue detenido por el gobierno estatal y no por el federal. Lo anterior al cuestionar la falta de apoyo de la federación al gobierno del estado en materia de seguridad.

“¿Cómo es posible que mejor con una orden del gobierno del estado detuvieron al Marro, y no con el Ejército y la Guardia Nacional”, dijo en una breve entrevista otorgada al concluir su evento con empresarios de Celaya.

En su segundo día de gira por la entidad, la senadora reiteró que Guanajuato es intencionalmente mermado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que afirmó que para que le vaya bien al municipio, las cosas tienen que cambiar.

“La presidencia lo que está usando es todo su poder para mermar a Guanajuato, ellos tienen todos los elementos, la fuerza, el Ejército. La verdad de las cosas tienen que cambiar para que a Celaya le vaya bien, con todo respeto”.

Durante su mensaje ante alrededor de 500 empresarios, y haciendo alusión a la difícil situación de inseguridad, hizo mención del asesinato del Alcalde, Javier Mendoza Márquez, quien estaba sentado en la mesa del presídium.

“Y yo aquí mi querido Alcalde te reconozco la valentía para enfrentar a la delincuencia organizada, yo lamento muchísimo lo que le pasó a tu hijo Guillermo, yo como madre cuando enfrentamos estas cosas, pues que se metan con uno, pero que se metan con los hijos no se vale, entonces mi solidaridad, porque tú sí que te enfrentaste”.

Vestida de blusa azul y falda larga negra, Xóchitl contó su historia desde su origen, hasta la afrenta con el Presidente de la República, que la llevó a aspirar a la candidatura presidencial.

“La parte más importante de lo que quería decir al presidente en su cara, era, señor presidente su política de abrazos no balazos no puede ser, a los delincuentes se les aplica la ley, y cómo usted no ha tenido, ahora si que, “los tompiates”, como dicen en mi pueblo, hoy México necesita ovarios, y yo sí los tengo”.

Dijo que hasta la mañana de este miércoles ya tiene 315 mil firmas, lo que celebró e instó a las personas a seguirse registrando en la plataforma del Frente Amplio.

“Que sigan registrando porque esta decisión la van a tomar los ciudadanos, a diferencia de lo que pasa en palacio nacional que va a ser un dedazo”.

Afirmó que su mayor apoyo viene de muchos adultos mayores “dadas las encuestas, por que me conocen de mi trabajo que he hecho en comunidades indígenas, mi trabajo no empezó en esta administración”.

La política dijo que este jueves estará en Querétaro.