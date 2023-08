Ricardo Monreal está preocupado por la unidad de Morena durante el proceso interno

De visita en Colima aspirante a encabezar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal, reprobó que no se respetó el pacto sobre que ningún gobernador o gobernadora podría inclinarse a favor de alguna de las “corcholatas”, pues tras visitar 24 estados ha constatado que en varias entidades sí se ven favoritismos.

“En su mayoría salvo contados gobernadores de Morena, que sí los hay, que se han mantenido imparciales, pero los que han tomado partido no se ven bien y sí creo que el partido ha sido omiso en la llamada de atención, porque es visible y es público, cualquier gente se da cuenta”.

En rueda de prensa y a pregunta expresa sobre las denuncias de trabajadores de confianza del gobierno de Colima, respecto a que desde hace tiempo se les pide dinero de su salario para Morena, el senador reprobó esta práctica.



“Yo lo rechazo, lo repruebo, no es una vía democrática pedirles dinero de sus ingresos para destinarlos a fines políticos proselitistas, es inadmisible, es ilegal, es inmoral, yo no creo que eso sea correcto si es que se hizo, pero no tengo los elementos de prueba para saber si se hizo, aunque sí se comprobó que se hizo”, dijo.

El aspirante presidencial se dijo preocupado por la unidad del partido, pues ve que el proceso puede fragmentarlo, por lo que hizo un llamado a la dirigencia para mantener la cohesión.

Presenta su posición a favor de la mujeres

Ante cientos de simpatizantes, en un hotel del centro de la capital colimense, Ricardo Monreal dijo que escogió esta entidad, donde hace 44 años fue elegida la primera gobernadora del país, para presentar su posición sobre el derecho de las mujeres a vivir sin violencia, sin discriminación y con igualdad de oportunidades en todos los espacios públicos y privados.

Dijo que la política de género debe tener tres ejes: los derechos de las mujeres como prioridad, la administración pública con sentido de género y cero impunidad en feminicidios y trata de personas.

En los derechos de las mujeres como prioridad, consideró determinante impulsar el acceso universal de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva, fomentar su empoderamiento económico y promover los sistemas integrales de cuidados de la familia y las personas mayores.

Para la administración pública con sentido de género, propuso la creación de la Secretaria de las Mujeres Mexicanas, con jerarquía máxima constitucional para su atención, fortalecer los espacios que atienden y eliminen la discriminación en México y promover el incremento del presupuesto con enfoque de género.