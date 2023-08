Kenia López Rabadán competirá por la CDMX sin importar las reglas que ponga el Frente Amplio por México

Kenia López Rabadán, vicecoordinadora de los senadores de Partido de Acción Nacional (PAN), se destapó para competir por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien aceptará las decisiones de los partidos de la alianza Va por México, esto en relación al método que utilizarán para elegir a su aspirante. Por este motivo, la panista indicó que existe una gran efervescencia en términos de quienes aspiran al cargo de la capital del país.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, la funcionaria comentó que, tras 25 años, puede haber una luz de esperanza para que cambie el gobierno de la Ciudad de México porque se necesita, con ello, una jefa que se dedique a bajar por los capitalinos y deje de pensar por la siguiente campaña y dé seguridad.

“Se espera que cuando la gente se suba al Metro o al transporte público, no sientan que están arriesgando su vida o su patrimonio”, señaló.

“Estoy más que puesta; como quieran quiero”, dijo López Rabadán, quien señaló que levantará la mano para el proceso, una vez que se dé a conocer la metodología. Asimismo, dijo desconocer si esta se hará por medio de una encuesta o llevará el mismo rumbo que se ve a la Presidencia.

Kenia López Rabadán conversa en El Heraldo Radio con Sergio y Lupita

A través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, destacó que lleva 20 años haciendo política y trabaja todos los días, descubriéndose como una política honesta.

“Morena NO recuperará la CDMX”

La panista afirmó que Morena ya no tiene cómo cumplir con las promesas que no han llevado a cabo, esto al asegurar que habría seguridad y no lo hay en la capital del país. Ahora, dijo, esos homicidios que registran se le llaman desapariciones y solo le cambiaron el nombre.

“Hay una cifra brutal de desaparecidos jóvenes y mujeres entre 15 y 29 años, es decir, la cifra se exponenció”, dijo.

Al respecto, reiteró que en lugar de llamarles homicidios doloso, sino que fue catalogado como desapariciones, siendo la cifra más alta en que las jóvenes poseen dentro de la capital del país, esto porque no hay una visión de estado.

Señaló que cada que se ve un panorama de Claudia Sheinbaum en cualquier parte del país, dejaron de realizar quimioterapias, de hacer una buena administración pública, entre otras problemáticas a resolver en el territorio mexicano.

Además, habló sobre sus aspiraciones politicas para ser la siguiente abanderar a candidata para ocupar la jefatura de Gobierno de la CDMX.

