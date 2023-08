En su fiesta de cumpleaños, el senador Ramírez Marín se destapó para la gubernatura de Yucatán

Teniendo como temática una vaquería yucateca, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín se destapó en su cumpleaños 62, asegurando que tiene fe de que será gobernador de Yucatán.

Ante mil 500 invitados en la fiesta, incluidos el exgobernador Rolando Zapata Bello; el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños; y el presidente estatal de ese partido, Gaspar Quintal Parra, manifestó abiertamente su interés de competir por la gubernatura.

“No son tiempos de bajar los brazos, son tiempos de fe, y yo soy sustancialmente por esencia un hombre de fe; yo no bajo los brazos, yo creo y mi fe no se esconde ni se guarda. La fe no te muestra las dificultades, sino cómo las vas a superar, la fe nunca permite que vayas para atrás, porque tienes en la mente lo que quieres y a dónde quieres llegar… eso es fe y yo voy a ser gobernador de Yucatán, no tengan dudas”, expresó.

Crédito: Especial

Al destaparse, los asistentes empezaron a vitorearlo y mover las banderas de Yucatán que previamente se repartieron en las mesas del Salón Chichén Itzá del Centro de Convenciones Siglo XXI. En su mensaje, sostuvo que no piensa retirarse de la política mientras haya sueños de justicia y deseos de que Yucatán sea más grande.

“Seguiremos buscando, seguiremos luchando y nunca descansaremos hasta que los destinos del estado los dirijamos nosotros hacia un mejor futuro. Nuestra fue mueve y vamos para lo que sigue, vamos por el gobierno de Yucatán y vamos a hacer que Yucatán tenga la grandeza que se merece”, sostuvo.

Crédito: Especial

Ramírez Marín también declaró que le pongan cualquier encuesta enfrente, pues no le preocupa cómo estén las posiciones ahora, porque todo es a tiempo. “No hay necesidad de adelantarse, lo importante es estar y no parar y nosotros no vamos a parar”, recalcó.

Durante la fiesta, se presentaron grupos de jóvenes y niños jaraneros de diferentes municipios y se cortaron dos pasteles con el diseño de la bandera yucateca del siglo XIX.