Si no gano la encuesta, me quedaré donde sea útil a Morena: Ricardo Monreal

Ricardo Monreal, aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que en caso de no ganar la encuesta de Morena se quedará en donde sea útil al partido.

En entrevista al término del evento Zona Joven en la Alcaldía Cuauhtémoc, el político zacatecano no descartó buscar la candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad de México una vez que termine el proceso Nacional de Morena.

"Sí pero estoy tranquilo, ahora voy a concluir este proceso con dignidad y con decoro y luego vamos a ver qué sucede, donde sea útil a Morena después de ese proceso si no lo gano, si no quedo arriba, pero voy a cuidar la unidad", afirmó.

Ricardo Monreal hizo un llamado a los aspirantes a la Coordinación Nacional a mantener la unidad una vez que se den los resultados de la encuesta en septiembre.

"Eso (la unidad) es quizá el reto mayor de todos, que no nos alteremos, que no provoquemos fisuras, que no nos dividamos, porque es mucho lo que se juega para la patria y para el país", aseguró.