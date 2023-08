Xóchitl Gálvez se lanza contra AMLO: no puede hacerse la víctima, sus actitudes son patriarcales

Ante el conflicto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, Xóchitl Gálvez lamentó que el jefe del ejecutivo se sienta víctima de violencia de género por las críticas que recibe como resultado de sus acciones como gobernante con actitudes patriarcales.

A su llegada al Aeropuerto de Tampico, Tamaulipas, donde tuvo un ruidoso recibimiento, Gálvez Ruiz, recordó las acciones legales que ha interpuesto para defenderse de los ataques y cuestionamientos que ha recibido desde Palacio Nacional.

“Y lamento que ahora él sea víctima y ahora diga que la violencia política en razón de género le debe de aplicar a él; lo que el presidente no se da cuenta es que hay actitudes patriarcales que cargamos desde hace un siglo, al afirmar que las mujeres nos controlan los hombres, entonces en mi caso, pues yo si me indigné y por eso metí estos amparos”, comentó.

Reiteró que fue víctima de los dichos del mandatario. FOTO: Jorge Almaquio.

El presidente debe servir de ejemplo, no ignorar la ley: Gálvez

Señaló que, ante la falta de acatamiento de diversos gobernantes, estamos entrando a una situación muy delicada, porque él no respetar el Estado de derecho, es algo muy delicado para el país, y por eso ha luchado para que el mandatario federal cumpla con las determinaciones jurídicas.

“Yo estoy convencida de que la ley sí es la ley. A mí me ha costado mucho trabajo que el presidente acate al INE, por eso tuve que ir al amparo ante un juez porque obviamente un juez tiene consecuencias jurídicas fuertes y sólidas, porque el presidente no iba a dejar de atacarme”, precisó.

Criticó al mandatario del país por desacatar la ley. FOTO: Presidencia.

Critica la supuesta falta de matemáticas en los libros de texto gratuitos

Sobre los libros de texto gratuitos, la senadora panista indicó que le preocupa que no se atienda el tema de las matemáticas, después de que tampoco se siguió un procedimiento adecuado de consulta para su conformación, por lo que dijo, deben sentarse a revisar este asunto, los especialistas, ya que está en el futuro, la comprensión de la tecnología, la robótica y la inteligencia artificial, entre otros.

“Tú no te das cuenta que resolver una ecuación integral hace que tu mente se estructure de una manera que te permite resolver problemas, por eso es tan importante la enseñanza de las matemáticas a los niños, a los jóvenes para preparar al futuro, no es que vayas a usar la integrales a lo que te dediques a econometría, o algunas actividades muy específicas de la matemáticas, pero en general al ser humano le sirven mucho las matemáticas, entonces, sí me preocupa, creo que ahí necesitamos que se sienten los expertos”, propuso.

La senadora panista se sumó a las voces que piden explicación por estos textos. FOTO: Archivo.

Resaltó que es delicado que las autoridades federales hayan reservado por cinco años la información de cómo se elaboraron los libros de texto gratuitos , principalmente cuando señalan que no hay nada que ocultar.