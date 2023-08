Marcelo Ebrard promete resolver problema del agua en SLP y un sistema de salud universal

De gira por la capital de San Luis Potosí, el aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard Casaubón sostuvo que el sistema hídrico en el país ya no es suficiente y en especial para la capital potosina ofreció atender la contingencia ocasionada por el desabasto a gran parte de la población.



Ante cientos de simpatizantes, el ex canciller encabezó una reunión al pie de la emblemática “Caja del Agua” que en tiempo coloniales surtía del vital líquido a la población y ahí planteó la necesidad de que la entidad potosina, en particular su capital, sea considerada en toda la estrategia nacional para tratar más agua, captar la de lluvia, reducir los consumos intensivos, ser más eficientes en la distribución y, en suma, cuidarla.



“Se necesitan un conjunto de acciones, son muy diversas, pero simple y llanamente el modelo hídrico del país tiene que cambiar porque no nos va a dar con lo que tenemos, además las sequías se están haciendo más largas por el cambio climático”, expuso.

Créditos: Pepe Alemán

La estrategia de Marcelo Ebrard

A las y los asistentes potosinos les pidió la oportunidad de trabajar en conjunto para resolver la crisis, “quiero hacer el compromiso con ustedes de que a partir de esta fecha cuenten conmigo para resolver este problema (…) “me comprometo con ustedes a trabajar para resolver esta problemática porque pienso que por nosotros hablan nuestros hechos, más que cualquier discurso que les dé”, indicó.



Luego de su mensaje, Marcelo Ebrard encabezó una caminata por la Calzada de Guadalupe hacia el Centro de Las Artes, también sobre la avenida Benito Juárez, donde también expuso ante medios de comunicación su estrategia de salud en cinco puntos:



Garantizar un sistema de salud universal; atención primaria con prevención, detección y atención, principalmente al cáncer, enfermedades cardiacas y diabetes; ampliación de la ciencia y la tecnología donde propuso que cada mexicano y mexicana tenga su identidad sanitaria y el uso de la Inteligencia Artificial; medicinas, vacunas y tratamientos suficientes, donde destacó los acuerdos firmados con la India en materia oncológica, así como en Inmunoterapia; y la atención prioritaria a los adultos mayores con un sistema geriátrico universal, a la infancia, a las personas con discapacidad y a las mujeres porque, resaltó, México tiene una de las mayores tasas de embarazos adolescentes en América Latina.

El aspirante se presentó en un foro de salud que contó con la participación de médicos y empresarios

Créditos: Pepe Alemán

“Eso también se aplica en San Luis Potosí porque tenemos que construir nuevos hospitales, ampliar el número de especialidades y de equipo”, enfatizó.



Por la tarde, Marcelo Ebrard estuvo en un foro con médicos y empresarios de la salud a quienes les detalló las rutas para plantear su estrategia, que, en la conferencia de prensa calculó que requerirá un punto porcentual adicional del Producto Interno Bruto (PIB) suponiendo un crecimiento en México de alrededor del 4 por ciento anual.



En la conferencia de prensa donde sólo se permitieron tres preguntas, Marcelo Ebrard habló sobre el asesinato la noche del sábado en la Autopista del Sol, del empresario amigo suyo José Guadalupe Fuentes Brito y al hijo de éste, José Manuel Fuentes Calvo, donde mencionó que “estamos a la expectativa de la información que nos brinda la Fiscalía del Estado de Guerrero, más que otra cosa es lo que hemos exigido en otros casos que se esclarezca, que se dé con los responsables y se les ponga ante la justicia. El viernes tendremos una primera noticia en compañía de la familia”, apuntó.