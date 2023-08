Enrique de la Madrid: “México necesita ser curado del virus de la 4T”

Ante profesionales de la salud y cuidado animal, Enrique de la Madrid afirmó que “México necesita ser curado del virus de la 4T”, un virus que de acuerdo con el aspirante a encabezar el Frente Amplio por México “ha causado destrucción” en materia educativa, en el sistema de salud, en la economía, en el campo, en la seguridad.

“Es un virus que entra, así como con carita de buenas personas. Entran así como entran todos los populismos, simuladores, que dizque le van a la democracia, que dizque quieren un país mejor, como seguramente entra un virus a una célula para que lo transporte y ya que llega el virus al cuerpo humano, pues a comenzar la destrucción. Y ese es el virus de la 4T. ¿Cuál es ahora la vacuna contra la 4T?: justamente el Frente Amplio por México es la vacuna contra la 4T”, sostuvo.

En una reunión con veterinarios y zootecnistas, Enrique de la Madrid, reconocido político y exfuncionario público, hizo un llamado contundente al pueblo mexicano sobre el actual rumbo del país bajo el gobierno de la 4T (Cuarta Transformación). Durante el evento, estuvo acompañado por importantes figuras del sector, como José Luis Payró, Presidente de la Federación Canófila, el Dr. Luis Osorio Chong y el Dr. Leopoldo Henri Paasch (jefe del departamento de Medicina y Zootecnia UNAM), quienes resaltaron el trabajo de De la Madrid en la financiera rural y lo calificaron como un hombre prudente y sensato. También recordaron que el último presidente en reunirse con este sector de profesionistas fue precisamente Miguel de la Madrid Hurtado.

En su discurso, Enrique de la Madrid señaló que México ha enfrentado dos virus significativos en los últimos años. El primero, el COVID-19, que lamentablemente provocó la muerte de miles de personas debido a un tratamiento inadecuado por parte del gobierno. Sin embargo, resaltó que gracias a la vacuna, este virus se encuentra contenido.

El exfuncionario advirtió sobre el "virus de la 4T", al que comparó con un populismo simulador que promete un país mejor, pero que, en realidad, ha llevado a México a una situación grave. De la Madrid enfatizó que este virus se ha extendido con apariencia de buenas intenciones, pero ha llevado a la destrucción del país de manera sutil y peligrosa.

El llamado del político es claro: el Frente Amplio por México es la vacuna contra la 4T. La unidad y el diálogo son fundamentales para enfrentar los problemas que aquejan al país. De la Madrid reconoció tres grandes problemas presentes incluso antes del actual gobierno: la pobreza, la inseguridad y la corrupción. Sin embargo, alertó que ahora la situación es aún peor, con un aumento de la pobreza y un país sumido en la inseguridad y el crimen organizado.

En este sentido, consideró que “México no necesita elegir a quien es más vociferante, a ver quién grita más. Ni de los que intentan polarizarnos, ni de quienes están de este lado. Necesitamos serenarnos y para estar en pleito se necesitan dos y si tenemos todo el día desde la máxima posición del poder a alguien queriendo dividir a los mexicanos justamente el antídoto es alguien que llegue a la máxima posición del poder volviendo a unir a los mexicanos”.

Planteó que el país requiere una persona sensata, prudente, “que no se confunda con tibieza, con debilidad; el que es fuerte no necesita mostrar su fuerza. El temeroso y el miedoso es el que todo el día tiene que andar amenazando para que no se le echen encima. El que se siente seguro de sí mismo no necesita amenazar. Eso es de gente miedosa y temerosa”.

Conminó a trabajar por un México próspero, un México incluyente que sume a quienes se nos han quedado atrás, un México sustentable con energías limpias, con recuperación del medio ambiente, un México justo porque hoy no tiene un Estado que lo defienda y sobre todo un México en Paz. Con dos características muy importantes: en democracia y en libertad. “Y sí se puede, ese mejor México es un país de oportunidades”.

Dijo ser un visionario en términos de advertirles al México al que podemos ir a dar porque aquí sólo hay dos caminos; “o construimos el mejor México posible o nos rendimos y vamos a ver el peor México posible. Y ante un régimen de mentiras, hay que volver a darle fuerza a la verdad. Si lo que pensamos o decimos no corresponde con la realidad entonces es mentira y hoy vivimos con un gobierno que nos miente descaradamente todos los días”.

Enrique de la Madrid llamó a la serenidad y la autocrítica. Reconoció que no todo iba bien en el pasado, pero destacó que la clave para un futuro próspero es el trabajo en equipo y la búsqueda de oportunidades para todos los mexicanos.

El político también destacó la importancia de la educación como herramienta para prosperar en la vida y enfatizó la necesidad de un México incluyente y sustentable, que cuide el medio ambiente y busque la justicia y la paz para todos sus ciudadanos.

El Frente Amplio por México, conformado por el PRI, PAN y PRD, junto con la sociedad civil organizada, representa la posibilidad de frenar la tendencia autoritaria y construir un mejor futuro para el país. De la Madrid invitó a los presentes y a la sociedad en general a sumarse a este frente y ser parte activa del cambio que México necesita.

Enrique de la Madrid concluyó su mensaje reiterando su compromiso de representar los intereses de los veterinarios y zootecnistas, así como de luchar por un país en democracia, libertad y prosperidad. Su llamado a la unidad y la verdad resonó con fuerza en la audiencia presente y dejó claro que un "Mucho mejor México sí es posible" si todos trabajan juntos por un futuro común.