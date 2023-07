La ex jefa de gobierno aseguró que ayudará a los jóvenes para que no sigan siendo rechazados por las universidades, para que no dejen de estudiar y que haya más profesionistas en la nación. Además, dijo, ayudará desde los niveles básicos, y hasta los niveles profesionales, con el objetivo de que no haya más deserciones.

También aseguró que vigilará de cerca que se cumpla el derecho a la vivienda, a un salario mínimo digno, y a la salud, con el impulso al sistema de la salud pública para que todo el pueblo tenga acceso a sus beneficios.