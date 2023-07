Adán Augusto recuerda sus inicios en la política desde Tabasco: "Lo que soy se lo debo a AMLO"

Adán Augusto llegó a Cárdenas, en Tabasco, su estado natal, para ofrecer una asamblea informativa sobre el proyecto de nación de la Cuarta Transformación. Esto como parte de su gira nacional rumbo a las encuestas para la elección interna del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

El partido fundado por Andrés Manuel López Obrador busca a la nueva o el nuevo coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones federales de 2024, y son seis los aspirantes que se encuentran recorriendo la República Mexicana.

Crédito: Adán Augusto

Adán Augusto llega a Cárdenas

Adán Augusto, quien fue recibido bajo el seudónimo del "Hijo del Pueblo", aseguró en el municipio de Cárdenas que luchará por toda la ciudadanía, especialmente la de su tierra natal, pues informó que unos pocos han querido posicionarse como los dueños de la tierra, pero no hay nada más alejado de la realidad, pues todo es propiedad del pueblo.

En este contexto, el aspirante de Morena empezó su discurso asegurando que en Tabasco los que mandan son los ciudadanos, y no solamente unos cuantos políticos, pues el Movimiento Regeneración Nacional se debe al pueblo, y trabajan precisamente para el bienestar colectivo.

"Tabasco es de todos, es de ustedes. Aquí no caben los falsos aspirantes a caciques. Nadie tiene escriturado Tabasco, ustedes mandan. Que lo escuchen bien", dijo.

Crédito: Adán Augusto

Desmiente que haya dejado deuda en el estado

Adán Augusto aseguró que durante su gestión en Tabasco, no es cierto que dejó una gran deuda pública. Informó que hubo mucha inversión tanto en carreteras como en plantas potabilizadoras de agua, e incluso en hospitales móviles, y cuando llegó la pandemia por COVID-19 hizo un hospital más funcionando al cien.

"Si me preguntan, porque ya sé lo que andan diciendo. Que por qué me junto con los petroleros. Los petroleros son pueblo. Les agradezco que nos acompañen y que nos ayuden en el movimiento. Vamos con ellos, con los maestros, los burócratas, con todos. Es por México", pronunció.

Lo que es se lo debe a AMLO

Luego de revelar al pueblo de Cárdenas que rechazó el dinero de los viáticos para esta gira, tal y como lo hubiera hecho el propio Andrés Manuel López Obrador, aseguró que todo lo que aprendió en la política se lo debe a él, incluidos los principios que rigen a su partido.

Crédito: Adán Augusto

"AMLO es mi amigo, es mi hermano, pero lo que más valoro es que me haya enseñado a caminar junto a ustedes. Es mi maestro y no se me va a olvidar nunca. Lo que soy, lo poco o mucho que he sido y he aprendido el política, se lo debo a un tabasqueño excepcional", pronunció.

Agregó, en este contexto, que seguirá la revolución de las consciencias en el territorio nacional, como lo decidieron los mexicanos, razón principal por la que está dispuesto a llevar el mensaje de su partido a lo largo de su estado, y a defender los principios que los han llevado hasta donde están.