Luego de revelar al pueblo de Cárdenas que rechazó el dinero de los viáticos para esta gira, tal y como lo hubiera hecho el propio Andrés Manuel López Obrador, aseguró que todo lo que aprendió en la política se lo debe a él.

"AMLO es mi amigo, es mi hermano, pero lo que más valoro es que me haya enseñado a caminar junto a ustedes. Es mi maestro y no se me va a olvidar nunca. Lo que soy, lo poco o mucho que he sido y he aprendido el política, se lo debo a un tabasqueño excepcional"