Enrique Alfaro se baja de la contienda electoral por la Presidencia en 2024 

Enrique Alfaro Ramírez desistió de su aspiración a ser el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de México en el proceso electoral de 2024.

Finamente y a través de un video en sus redes sociales, el mandatario jalisciense informó a la opinión pública que permanecerá al frente del gobierno de Jalisco lo que resta de su gestión.

"Así como estuve concentrado este tiempo para cumplir con mi responsabilidad, aquí estaré para cerrar con todo y cerrar la gran obra de transformación que nos comprometimos a realizar, no voy a fallarles a los jaliscienses. Por todo esto, he decidido que no buscaré la candidatura a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno", señaló en un video de casi nueve minutos en el que rinde un breve informe de su administración.

Dijo que no es su intención buscar un lugar en ninguna de las Cámaras y tampoco busca una invitación para una embajada o ser funcionario público, "porque no está biscando hueso... la dignidad no se negocia", sentenció.

El jalisciense sostuvo en semanas anteriores reunión con el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y con otros liderazgos del ámbito político Créditos: Archivo

Apoyará al construir una alternativa

En referencia al proceso electoral del 2024, comentó que desde donde esté, apoyará en construir una alternativa para México.

"Estaré atento a lo que sucede en MC y a los partidos de oposición con la esperanza de que en algún momento reaccionen. Si así sucede, pueden contar conmigo para apoyar, desde donde me toqué, en la construcción de una alternativa para México", aclaró.

Alfaro Ramírez había insistido que para participar en el proceso electoral, lo tendría que hacer como candidato a la Presidencia y solo con esa aspiración es que no concluiría su mandato en Jalisco.

El jalisciense sostuvo en semanas anteriores reunión con el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado y con otros liderazgos del ámbito político y empresarial para evaluar la decisión de buscar ser el candidato del Instituto político que le ha abanderado en su trayectoria política desde que fue presidente municipal en Tlajomulco de Zúñiga.

Otros cargos que ha ocupado Enrique Alfaro en la entidad son diputado local y presidente municipal de Guadalajara.

