Al iniciar su gira por Guerrero en la región Costa Grande, Ricardo Monreal Ávila sostuvo que se deben reforzar las labores de inteligencia en materia de seguridad para la transición política en el país.

En conferencia de prensa en el puerto de Zihuatanejo, el ex senador señaló que esa ruta debe seguir mayor coordinación de las policías municipales, así como dotarlos de mayor tecnología y mejorar la seguridad social de los efectivos de los distintos cuerpos de seguridad.

Monreal Ávila consideró que la seguridad también se debe abordar el tema social, y para eso es fundamental ofrecer el acceso a programas sociales, educación y salud, para evitar que los jóvenes sean reclutados por los grupos delictivos.

Ricardo Monreal continúa su gira en Guerrero

FOTO: Karla Benítez

“Un Estado sin seguridad jurídica está destinado al fracaso. Es una condición sine qua non para lograr inversiones nacionales y extranjeras en nuestro país. Si no hay eso, no hay incentivos para las nuevas empresas, los nuevos empleos", dijo.

Por otra parte, insistió en que no confía en la encuesta que realizará Morena, para elegir la candidatura, pero aseguró que respetará el resultado: enfatizó que no tiene un plan B.

En ese sentido, puntualizó que no buscará la jefatura del Estado de México, y afirmó que ahora está enfocado en el proceso interno de su partido.

Añadió, que no tiene "cadáveres en el clóset" ni cuentas pendientes con la ley, situación que considero “a muchos les molesta" y quisieran que los tuviera para ser cuestionado en el proceso interno por la candidatura.

Asimismo, reiteró que la ciudadanía sabrá reflexionar sobre quién es la mejor opción, y auguró que él tiene las mejores cartas.

"Yo no tengo cadáveres en el clóset, no tengo cuentas pendientes con la ley, no tengo. Eso es lo que les molesta a muchos. Quisieran que tuviera para cuestionarme. No pueden, luego reciclan basura, pero no pueden porque he sido un hombre limpio, honesto y no hay quien me señale con pruebas, con elementos”.

El morenista y aspirante a la candidatura presidencial llevó asambleas informativas en la Costa Grande y mañana continuará sus actividades en el puerto de Acapulco.