Migrantes pueden contribuir con la riqueza del país: Xóchitl Gálvez

Durante su visita en Tijuana, la aspirante a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, reconoció a las organizaciones civiles que trabajan en favor de la comunidad migrante que diariamente llegan a la ciudad fronteriza, así mismo, lamentó que en México no se les brinde la oportunidad de que laboren en el país por la falta de documentación y se les brinde capacitación.

"Creo que tenemos que empezar a analizar la posibilidad de que algunos migrantes puedan contribuir con la riqueza de nuestro país", expresó Gálvez.

Por otra parte, la senadora señaló que a pesar de ser la favorita en las encuestas, no se confía y luchará por lograrlo pero de no llegar a la contienda, asegura que será parte del proyecto del Frente Amplio por México porque su mayor preocupación es sacar adelante al país.

"Deje un proyecto que se veía bastante ganado que era la Ciudad de México para trabajar en un proyecto difícil y hoy les digo que nada imposible pero las cosas van bien y hay tiro con Morena", manifestó Gálvez.

Durante su encuentro con medios de comunicación de la región, platicó sobre la denuncia en su contra por parte de Víctor Hugo Romo, exalcalde de Miguel Hidalgo emanado de Morena por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias mientras la legisladora opositora fungió como alcaldesa.

Insistió que ser empresario no es un delito y asegura que quieren desprestigiarla porque no cuentan con ningún elemento en su contra pues tuvieron 5 años para denunciarla y no lo hicieron en su momento.

"Soy la única delegada que se dió cuenta que los amparos se estaban ganando en el poder judicial y yo fuí la que ordené la publicación de todos los planes parciales de la cuidad para que dejáramos perder los amparos y demolí 15 inmuebles que Victor Hugo Romo había permitido construir de manera ilegal¨, apuntó

