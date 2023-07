Ricardo Monreal asegura que está limpio y pidió que confíen en él porque no fallará

En Coyoacán, Ricardo Monreal aseguró que en sus más de 42 años en la política, no tiene cadáveres en el closet ni cuentas con la ley. En Asamblea informativa, Ávila garantizó que nunca ha sido acusado o denunciado por malversación de fondos, enriquecimiento, por abuso de autoridad o por violaciones de derechos humanos.

“Mi carta, mi expediente está limpio. No tengo cadáveres en el clóset, no tengo cuentas pendientes con la ley. estoy limpio para servirle a México y estoy preparado para servirle a esta nación. Estamos a tiempo”, expuso.

Al igual que el Presidente Andrés Manuel López Obrado, Ricardo Monreal pidió a la gente que le tenga confianza porque no va a fallar.

| Foto: Cuartoscuro

“Quiero decirles a todos, confíen en mi, no voy a fallar. Estoy todo mi tiempo dedicado a resolver. Lo que les ofrezco a los ciudadanos de Coyoacán y de la Ciudad de México es trabajo para tener el mejor país”, expresó.

Aseguró que ha sido regidor, gobernador, tres veces diputado federal y hasta alcalde de Cuauhtémoc por lo que cuenta con la experiencia y la capacidad para resolver problemas y atender las necesidades de la gente.

“Tengo capacidad y experiencia. Tengo lucidez. Tengo buen juicio, no me gana el arrebato ni me gana la desesperación; se escuchar y se resolver”, dijo.

Luego en entrevista, Monreal Ávila expresó que que está de acuerdo con la decisión de que se eliminen las bardas y espectaculares que se han puesto en diversos estados del país.

Indicó que el no tiene ninguno, porque no autorizó que pusieran pero aclaró que si alguien puso uno con su nombre, va a pedir de inmediato que lo quiten.