Xóchitl Gálvez asegura que AMLO confesó que reveló sus secretos fiscales y bancarios

Luego que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mencionara tres veces a Xóchitl Gálvez durante la conferencia mañanera de este viernes, la aspirante a coordinar el Frente Amplio por México aseguró que ampliará las denuncias penales y electorales que ya ha presentado en contra del mandatario.

En rueda de prensa ofrecida en Hermosillo, Sonora, detalló que la denuncia penal será por haber revelado información fiscal confidencial de ella y todavía la mañana del viernes admitir que sí obtuvo la información fiscal de sus empresas y decidió hacerlas públicas.

"El presidente tiene acceso a esa información y no puede hacerla pública" Créditos: Gerardo Moreno

“Hoy el presidente acaba de confesar que tuvo acceso a la información fiscal, al secreto fiscal, bancario y financiero, y lo hizo público. Yo ayer lo denuncié por esta situación, el presidente tiene acceso a esa información y no puede hacerla pública”.

Precisó que el presidente presentó información falsa y fake news sobre ella, pues no tiene un solo contrato con la delegación Miguel Hidalgo y no hay una sola manifestación de obra entregada de manera irregular cuando fue alcaldesa.

La segunda denuncia que ampliará es porque el presidente violó las medidas cautelares que el Instituto Nacional Electoral (INE) le impuso para que no la mencionará en las conferencias mañaneras.

Además, dijo que referirse a ella como la Señora X, es equiparable a decir Xóchitl Gálvez, y por eso sigue violando las medidas cautelares del INE. y el miércoles pasado violó la ley electoral al presentar una encuesta que pone como favorito a su partido.

Xóchitl Gálvez estuvo en Hermosillo, Sonora, donde sostuvo un encuentro con jóvenes y y empresarios alrededor de las 12:00 de medio día, y para las 5:00 de la tarde otro con ciudadanía en general, en el salón de eventos La Toscana.

dhfm