Ricardo Monreal sostiene: inició en el proceso interno de Morena en desventaja y ahora no ve piso parejo

Ricardo Monreal aseguró que la intriga palaciega de la que fue objeto desde Palacio Nacional, lo retrasó en la contienda por la candidatura presidencial para el 2024.

En conferencia de medios, tras la presentación de su libro “Una oportunidad real”, Monreal Ávila expresó que mientras sus compañeros de partido llevaban dos años adelantados en la exposición como corcholatas, hasta enero pasado aparecía como excluido debido al mal entendido

“Fue hasta enero cuando fui incluido y la propia situación y relación que con el Presidente mantuve, me llevo hasta lo niveles más bajos dentro de Morena por esta fricción y por este, yo diría mal entendido o intriga palaciega de la que fui objeto y que ahora estoy tratando de recobrar porque todo eso era falso, y todo eso era eso, una intriga y una conjetura falsa”, dijo .

Descartó verse como el “patito feo” de la contienda, y aunque le han dicho que será imposible que remonte, contesta que en otras ocasiones ha tenido que enfrentar la misma situación y ha resultado ganador.

“Estoy luchando, esa es mi esencia y no voy a renunciar a ella”, precisó.

Aunque dijo que no hablaría mal de sus compañeros de Morena, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adan Augusto López, recriminó que digan que él ha sido quien más gastos ha realizado en el camino para elegir a quien será el coordinador de los comités nacionales en defensa de la Cuarta Transformación, cuando en las carreteras están tapizadas las bardas y espectaculares promocionándolos.

Indicó que ante las denuncias que ha presentado ante la dirigencia nacional de Morena, por el exceso de publicidad, el partido se ha mostrado omiso ante esta situación.

He contado mil 250 espectaculares. He presentado por escrito, y he expresado mi punto de vista de este gasto en publicidad del resto de mis compañeros y no he tenido eco. El partido ha sido omiso pero no quiero lastimar a nadie”, apuntó.

El ex delegado en Cuauhtémoc aclaró por lo pronto que no tiene en su mente declinar a favor de nadie, y a pesar de que los números en las encuestas no lo favorecen va a llegar hasta el final de la contienda.

Precisó que no tiene planteado buscar la candidatura de la jefatura de gobierno, porque va a empeñar la palabra de cumplir con el actual compromiso, aunque no cierra las puertas ante cualquier posibilidad.

“Yo nunca cierro puertas porque la política es de coyunturas y de circunstancias, y en dónde sea útil

a Morena, ahí estaré, y en dónde no sea útil, pues no estaré”, aseguró.

Puntualizó que de no ganar, no regresará a su escaño como senador de la República, y en todo caso dará prioridad a sus actividades académicas.