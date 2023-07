Marcelo Ebrard: "El único sucesor de Andrés, soy yo"

En su gira de trabajo por Quintana Roo, el ex canciller, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que "el único sucesor de Andrés (Manuel López Obrador) soy yo", refiriéndose a su etapa como jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Ante una multitud de alrededor de mil personas, mencionó que de los seis aspirantes a Coordinador de los Comité de Defensa de la 4T, él ha sido el único que ha trabajado repetidamente con López Obrador y que incluso, lo relevó en su cargo.

Ebrard Casaubón recordó que ocupó el cargo de 2006 a 2012, tiempo en el que dijo, siempre defendió el proyecto de nación del ahora presidente de la República.

"En 2018 me habló y me dijo ''vente'' y aquí estoy con ustedes. Estudie relaciones exteriores en una escuela pública, y yo tengo la obligación de retribuir al pueblo, porque ustedes me pagaron los estudios", señaló.

Asimismo, señaló que pese a todo va subiendo en las encuestas y que no les va a alcanzar con la cargada, refiriéndose a la oposición a la 4T. Y que hay un piso “menos disparejo”.

“Vamos ganando, vamos subiendo y no les va a alcanzar la cargada como tampoco les alcanzó en 2018 contra Andrés no les alcanza. Y en una encuesta publicada el lunes, de una casa que sí le atinó al Estado de México, dice que nosotros vamos adelante”.