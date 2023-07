Enrique de la Madrid propone un frente amplio con visión para rescatar al país

El exsecretario de Turismo y aspirante a la encabezar la construcción del Frente Amplio por México, Enrique de la Madrid, expuso sus visiones sobre el actual escenario político en México y las perspectivas para rescatar al país de la crisis en la que se encuentra inmerso.

De la Madrid comenzó destacando su percepción del actual Gobierno, dirigido por Morena, el partido en el poder. Aseguró que, a pesar del control que aparentan tener, no lo ve como un Gobierno poderoso, pues no ha logrado resolver los problemas más apremiantes para los mexicanos. Mencionó la creciente pobreza, la falta de un sistema de salud universal y la inseguridad que aún aqueja a muchas regiones del país.

“Yo no veo a este Gobierno poderoso porque yo creo que tienen una una visión equivocada del poder; podrán intimidar, podrán asustar, pero poder sería, por ejemplo, disminuir el número de pobres en nuestro país o gente en situación de pobreza, y no solamente no han podido, cada vez hay más gente en situación de pobreza”, destacó.

"Yo veo un Gobierno francamente muy débil porque en lo que nos importa a los mexicanos son muy débiles y por eso ahí es donde podemos", afirmó De la Madrid, destacando la necesidad de construir un frente amplio que dé respuesta a las preocupaciones de los ciudadanos.

En cuanto a los temas del campo y la sanidad vegetal y animal en Sonora, criticó las políticas del Gobierno federal, que han reducido los apoyos al sector agrícola y descuidado la salud de la producción agropecuaria. Advirtió que esto podría poner en riesgo la capacidad de exportación del estado, que es reconocido como uno de los principales estados exportadores de México.

El exsecretario destacó que su participación en el frente amplio responde a un compromiso con la construcción de un mejor país y que, para ello, está en la búsqueda de 150,000 firmas que le permitan avanzar a la siguiente etapa. Destacó su interés en abordar temas como el campo, la economía, la salud y la seguridad en futuros debates nacionales.

Al respecto de su capacidad para gobernar, De la Madrid expresó que ha sido halagado por la gente, reconociendo que gobernar es una tarea seria y compleja. Se mostró preocupado por problemas como la falta de medicinas para combatir el cáncer, el aumento de la trata de blancas y el secuestro de niñas, así como la precaria situación de hospitales y la falta de oportunidades laborales para los jóvenes. Hizo un llamado a los mexicanos para que se tomen en serio la elección del próximo líder del país, ya que está en juego el futuro de las nuevas generaciones.

Sobre la contienda interna dentro del frente amplio, De la Madrid explicó que esta incluye dos elementos de calificación: encuestas y una votación en urna que se llevará a cabo el 3 de septiembre, ambas con un peso del 50%. Se mostró confiado en sus propuestas y preparación para los debates, expresando su deseo de que estos sean enriquecedores y no se conviertan en lecturas de guiones.

Respecto a la competencia política, consideró que hay un piso parejo, pero criticó los excesos y abusos de recursos públicos en favor del partido en el poder durante las mal llamadas "corcholatas". Aseguró que los mexicanos están más necesitados que nunca de oportunidades y que esos excesos tendrán consecuencias.

Ante la narrativa del actual Gobierno de que todo lo del pasado era malo, De la Madrid invitó a la reflexión y a no generalizar, destacando que muchos ciudadanos anhelan la vuelta de programas y políticas del pasado que les beneficiaron.

Enrique de la Madrid concluyó la entrevista reiterando su confianza en que un frente amplio es posible para rescatar a México de la crisis y falta de oportunidades. Invitó a los mexicanos a apoyar su candidatura mediante la recolección de firmas y destacó su compromiso con un país de oportunidades y progreso para todos.

El panorama político se mantiene en constante cambio, y las próximas semanas serán decisivas para conocer el rumbo que tomará el frente amplio y el papel que jugará Enrique de la Madrid en la contienda electoral.