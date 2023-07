Xóchitl Gálvez pide a los ciudadanos que exijan resultados en materia de seguridad

Con un mensaje de que la sociedad debe exigir a las autoridades que les garanticen seguridad pública en todo el país, donde deben dar resultados no pretextos, la aspirante a ser la abanderada del Frente Amplio Por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, sostuvo un encuentro con ciudadanos en Ciudad Obregón, Sonora, una de las regiones más violentas del país.

La reunión se realizó poco después de las 11:00 am, tiempo local en el centro de eventos Los Arcángeles, en la colonia Real del Sol, donde platicó los motivos del porque decidió participar en la contienda y pedir el apoyo ciudadano en este proceso. En el tema de seguridad, aclaró que la política de abrazos y no balazos del presidente ha sido un fracaso, y se necesita alguien que ponga orden y tenga agallas para enfrentar a los criminales, porque acusarlos con su mamá no es suficiente y por eso van a rescatar al país y zonas como Cajeme de la violencia.

“Yo los invito a que ustedes que están viviendo esta situación tan difícil, exijan al gobierno que les brinden seguridad pública, que se dejen de pretextos, de culpar a otros. Cuando se trata de seguridad, yo les digo a mí me sobran los ovarios y que a ellos les faltan de huevos”.

Pidió a la gente que exiga resultados a las autoridades

FOTO: Gerardo Moreno Valenzuela

Platicó que un maestro les dijo que hay dos clases de ingenieros, los que dan resultados y los que dan pretextos, y el actual gobierno lleva cinco años dando pretextos y ella quiere ser de los ingenieros que dan resultados. Dijo que la clave para dar resultados es conformar el mejor equipo de trabajo, no poner a los cuates, a los amigos o quienes les financiaron las campañas, por eso dijo que su campaña es austera, porque no necesita el dinero de nadie, con el apoyo ciudadano y los votos conseguirá la candidatura, y llegará a la presidencia de una manera limpia y transparente.

Señaló que México está desperdiciando su oportunidad histórica de lograr crecimiento con el fenómeno del Nearshoring, porque de 10 empresas que podría instalar sólo una lo hace. Para revertir esto se requieren seis cosas: certeza jurídica y Estado de Derecho, donde la Ley se cumpla, también generación de energías renovables, donde Sonora es potencia mundial, pero no se sabe quién hace los proyectos ni cómo.

También se necesita agua, hay un rezago en infraestructura hidráulica, de igual forma capital humano, capacitando ingenieros que desarrollen tecnología, además de infraestructura necesaria y por supuesto seguridad.

Precisó lograrán cambiar al país y para esto necesita el apoyo de los ciudadanos, comenzando con descargar la aplicación y firmar, luego participar en la encuesta, y por ultimo votar en la elección del tres de septiembre donde se elegirá a la persona que represente al frente amplio por México en la elección presidencial.

Continúa con su gira de trabajo rumbo a la encuesta del 3 de septiembre

FOTO: Gerardo Moreno Valenzuela

Xóchitl Gálvez: denuncia ante FGR es por revelar información fiscal privada

La aspirante a ser candidata del Frente Amplio Por México para la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, informó que la mañana de este jueves 27 de julio su grupo de abogados, presentó una denuncia formal en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por revelar información privada de sus empresas.

En rueda de prensa ofrecida en Ciudad Obregón, Sonora, explicó que la denuncia se presentó ante la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, por haber hecho pública información fiscal confidencial que no podía revelar.

“Hoy fue presentada la denuncia en contra del presidente de la República, mis abogados, por haber revelado secretos fiscales… es por haber revelado información fiscal confidencial, que no podía revelar, podía auditarse si quería, pero no revelar la información”.

Dijo que conoce al fiscal Alejandro Gertz Manero, que fue compañera de gabinete de él y por eso confía en que actuará conforme a derecho en este caso.

Ante esto, señaló que no tiene miedo de sufrir algún atentado estando por las calles del país, pero sí hay preocupación de que alguien le haga daño a sus hijos pensando que son multimillonarios, como lo dice el presidente, cuando en realidad no lo son, dijo que son clase media alta.

Pero si hay preocupación que quieran extorsionarlos por la información fiscal proporcionada de sus negocios y por eso van a tomar algunas medidas de precaución.

Entre las medidas, dijo que posiblemente está dejar de usar la bicicleta en la ciudad de México, porque si le pasa algo se puede pensar que fue atentado y no es necesario.

Previo a la rueda de prensa una ciudadana le pidió que se cuidará, y ella aseguró que habla con su familia y si tomaran algunas medidas, pero aseguró que es una persona que nunca ha vivido angustiada ni con miedo y así plena seguir viviendo, por eso seguirá con todas sus actividades de manera normal.

Con información de Gerardo Moreno Valenzuela.