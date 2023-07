Marcelo Ebrard: "Morena es mi partido, mi casa, no nos vamos a ir"

El aspirante presidencial de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcelo Ebrard Casaubón, descartó unirse a otros partidos políticos en caso de no ganar las encuestas para elegir al Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Durante su visita a Morelia, para presentar parte de su proyecto “Plan Ángel”, el ex canciller dijo que su partido ha trabajado en lograr “piso parejo” para los contendientes; como ejemplo mencionó la separación del cargo y la propuesta que hicieron para que haya cuatro encuestas de empresas distintas.

“Hemos ido avanzando a que sea lo más pareja posible esta contienda, si no fuera así yo no estaría aquí”, enfatizó.

El aspirante morenista visitó la ciudad de Morelia para acudir a un encuentro con ciudadanos

"No tengo previsto irme"

Marcelo Ebrard aseguró que va arriba en las encuestas y con esta afirmación descartó que existan intenciones de abandonar Morena, para sumarse a las filas de otros partidos o coaliciones.

“Sé que vamos ganando nosotros, que estamos avanzando, habría que preguntarle a Claudia y Adán y a todos los demás si tienen otra idea respecto a sus partidos. Yo formo parte de Morena, no tengo previsto irme a ningún lado, ¿por qué me voy a ir?, este es mi partido, es mi casa, no nos vamos a ir, vamos a ganar”, afirmó.

Este jueves, el aspirante morenista visitó la ciudad de Morelia para acudir a un encuentro con ciudadanos, organizado por la Asociación Civil ‘Poder Mujer Michoacana’.

