Manuel Velasco pide unidad a las corcholatas: "No hay que estar con quejas internas ni lloriqueos"

El exsenador del Partido Verde (PVEM), Manuel Velasco Coello, hizo un llamado a su compañera y compañeros de Morena, a que dejen a un lado las quejas internas y que se concentren en llevar a buen rumbo el proyecto que encabeza el presidente López Obrador.

En rueda de prensa en Mérida, dijo que en fechas recientes, aspirantes de la oposición han intensificado los ataques al proyecto del presidente, por lo que las “corcholatas” deben de dejar a un lado “las quejas estériles que no llevan a nada” y ponerse a fortalecer la unidad rumbo al proceso electoral.

"Opino que no hay que estar con quejas internas ni lloriqueos. El día que nosotros aceptamos competir nos comprometimos a respetar ciertos acuerdos y cada uno debe respetar los acuerdos que firmamos, además hay que dejar en claro que la lucha no es entre nosotros", sostuvo el exgobernador de Chiapas.

Sobre sus posibilidades de ganar la encuesta para obtener la Coordinación Nacional de los Comités de la Defensa de la 4T, señaló que ha estado creciendo, mientras que otros se estancaron y otros van a la baja.

“Así que somos los únicos que tenemos un crecimiento notable, a pesar de que hay algunos que tienen muchos años en una campaña de posicionamiento"

Y en relación a la posibilidad de que parte de los acuerdos políticos entre los partidos de la 4T se decida que la candidatura para la gubernatura de Yucatán sea para el Partido Verde, se limitó a decir que habrá que esperar los tiempos y él estará de acuerdo con la persona que gane las encuestas.

"No hay que estar con lloriqueos"

FOTO: Archivo

Manuel Velasco: que paguen granjas porcícolas por contaminar

El aspirante a Coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Manuel Velasco Coello, demandó que las granjas porcícolas instaladas en el estado de Yucatán paguen por el daño que su actividad produce al medio ambiente y a la salud de la población.

De gira por la ciudad de Mérida, Velasco Coello manifestó que se deben aplicar a las granjas porcícolas todo el rigor de las normas ambientales y de salud pública antes de que sea demasiado tarde.

“Nosotros respaldamos el anuncio que hizo el Presidente de la República de prohibir la construcción de más granjas porcícolas en Yucatán por la alta contaminación de los acuíferos”, señaló.

Al respecto, explicó que no sólo debe impulsarse la prohibición de crear más granjas sino al mismo tiempo aplicar la Ley con firmeza para que paguen por su contaminación y se pueda trabajar para limpiar las zonas afectadas.

“Condenamos la contaminación que generan las granjas, afectando la salud de la población y hacemos un llamado a las granjas para producir sin destruir y sin contaminar el medio ambiente, así como buscar soluciones ambientalistas, pero aplicando con firmeza la máxima de que quien contamina pague”

Detalló que su propuesta en este tema es primero elevar las sanciones para las empresas que contaminen y aplicar la ley con firmeza, además de otorgar un bono ecológico que apoye acciones y obras de las granjas encaminadas a reducir la contaminación, a través de financiamiento o incentivos fiscales.

“Que pague el que contamine, y las granjas porcícolas que están generando afectaciones al medio ambiente y a la salud pública, deben pagar”, advirtió.

El también Senador con licencia indicó que la prioridad es cuidar los mantos acuíferos de Yucatán donde diversos estudios realizados por la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de México y la ONU han reportado altos niveles de contaminación del agua.

“Nosotros no estamos en contra del desarrollo y de las inversiones, estamos a favor de que esas inversiones y el desarrollo avance con pleno respeto al medio ambiente”, expresó.

Tras su posicionamientom, Manuel Velasco se reunió con el Gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, a quien reconoció por mantener su gobierno como uno de los más seguros del país.

Foto: Partido Verde

Nuestra prioridad es proteger a las mujeres de la violencia

Luego de recorrer el Bazar de Artesanias García Rejón en Mérida y dialogar con diversos medios de comunicación del estado, Velasco Coello, se reunió con mujeres yucatecas con quienes compartió sus planteamientos para proteger a las mujeres de la violencia y empoderarlas.

“A lo largo de mi vida he impulsado los derechos a favor de las mujeres. Siempre he sido una persona que reconoce lo que las mujeres realizan día con día en diferentes áreas para poder salir adelante en la vida. Para mí las mujeres de Yucatán y de todo México son las jefas de familia. Son ustedes las que se preocupan y ocupan para que no hagan falta nada en sus hogares. Son ustedes las que, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucha dedicación, sacan adelante a sus hijos”, dijo

Compartió con ellas que se tienen que hacer planteamientos serios para tener acciones eficientes para la protección de los derechos de las mujeres, por lo que es necesario crear una Fiscalía Especializada para atender sus derechos, que atienda las denuncias, porque lamentablemente, dijo, la mayoría de los delitos que se comenten contra las mujeres quedan impunes.

“Debemos tener una fiscalía pendiente las 24 horas del día de los derechos de las mujeres”, compartió al mencionar que esto ya lo realizó cuando fue gobernador de Chiapas, en donde también implementó que el 30 por ciento de los elementos de la policía fueran mujeres dedicadas a brindar seguridad y otorgó apoyos a las mujeres emprendedoras y a las madres solteras, con canastas alimentarias y apoyos directos mensuales.

Finalmente dijo que se deben construir más clínicas de la mujer en todo el país donde haya mastografías gratuitas para poder prevenir el cáncer de mama y que puedan atender su embarazo y su maternidad.